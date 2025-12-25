轟藍白用各種理由擋國防特別預算 賴清德動怒：有什麼問題就審查嘛！

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

115年度中央政府總預算案持續卡關，至今在立法院仍未付委審查。總統賴清德今（25）日喊話立法院儘速排審，同時罕見公開痛批藍白「公開說支持國防預算，卻又用各種理由，連付委審查都不願意，令人無法理解」。他強調，政黨競爭難免，但不能犧牲國家利益、人民利益。

賴清德說，如果立法院沒辦法如期審查中央政府總預算，不要跟人家談什麼憲政。（資料照）

賴清德今日下午出席「台灣桃園國際機場第三航站區主體航廈工程—北登機廊廳」啟用典禮。他致詞時提到，中央政府總預算應該迅速付委，今天是12月25日聖誕節，也是行憲紀念日。憲法明文規定，立法院對明年度總預算要在今年12月31日前審竣完畢，結果現在只剩下六天，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會。

廣告 廣告

賴清德說，如果立法院沒辦法如期審查中央政府總預算，不要跟人家談什麼憲政，「連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都能用政治理由來阻擋，還有什麼資格談憲政？」政黨競爭難免，但不能犧牲國家利益、人民利益，今天他特別用這個機會，建請立法院審慎通過中央政府總預算，尤其是國防特別預算也應該審查。

賴清德怒斥藍白，「公開講支持國防預算，然後再藉由各種理由，連交付審查都不願意，國人聽不懂，也沒有辦法理解。既然聲稱支持，那為什麼連審查都不願意？有什麼問題就審查嘛！」

賴清德表示，執政黨編每筆預算都有根據，符合國家社會人民發展的需要，國防特別預算也是根據國家保護、自我保護的需求所編，如果有哪一筆預算認為不宜，刪除、刪減都可以，但就是不能用各種理由，卡在程序委員會，連排案都不願意。

賴清德說，他要利用歲末年終之際，特別利用這個機會，建請在野黨跟執政黨能夠共同合作，立法院能夠儘速審議中央政府總預算跟國防特別預算。

更多FTNN新聞網報導

明年度總預算還未審查 綠委要民眾張大眼看清楚：誰在違憲勒索、綁架預算？

藍白轟「清德宗」學袁世凱獨裁稱帝 綠批雙標：對習近平、普丁噤若寒蟬

「藍白變本加厲通過許多法案！」賴清德曝便當會原因：政府沒能力應變措施

