轟藍白製造十大憲政災難 民進黨：硬要入罪於執政黨與賴總統，可笑！

記者李鴻典／台北報導

民進黨今（15）天表示，針對總統召集「院際國政茶敘」，以及行政院審慎評估《憲法》保障的救濟手段，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌與其急著批評「違法亂憲」、「製造憲政災難」，不如先照照鏡子：製造憲政災難的，不就是藍白兩黨自己嗎？

民進黨開轟，癱瘓憲法法庭、製造憲政災難，藍白兩黨就是肇事者！（圖／記者鄭孟晃攝影）

民進黨在社群平台開轟，癱瘓憲法法庭、製造憲政災難，藍白兩黨就是肇事者！

民進黨列出：

憲政災難之一：藍白強推國會擴權法案，被憲法法庭判決違憲！

憲政災難之二：藍白面子掛不住，惡修憲法訴訟法直接癱瘓憲法法庭，至今憲法法庭再也沒有做出新判決。

廣告 廣告

憲政災難之三：藍白搶錢不顧吃相，三度惡修財政收支劃分法，逼迫中央政府違法舉債破上限，只為了分錢給「其實並不缺錢」的地方政府，明顯侵犯行政權！

憲政災難之四：2018年獲得社會共識成功推動的年金改革，憲法法庭也判決「合憲」，藍白卻強行通過「反年改法案」加以推翻，將導致公教退撫基金提前破產、債留子孫！

憲政災難之五、六、七、八、九、十：藍白還想強修國籍法，開放中國籍人士參政、強修離島建設條例，幫中國洗產地、強修黨產條例，讓國民黨不當黨產解套、強修衛星廣播電視法，復活親中紅媒、強推不再藉投票，破壞選舉公平穩定、強推貪污助理費合法化，剝削基層國會助理…種種離譜法案，只能說是「罄竹難書」。

民進黨說，所以要敬告國民黨與民眾黨兩位把「憲政災難」掛在嘴巴上的黨主席：拿自己做過的事，硬要入罪於執政黨與賴總統，可笑！

民進黨也提到，賴總統依據憲政職權召集院際協商，而「茶敘」形式是立法院長韓國瑜建議，總統從善如流卻遭韓院長反悔婉拒出席，製造問題的人是誰，相信大家都心知肚明。

民進黨強調，而如今的憲政僵局，不正是藍白在國會擴權法案被判違憲後，直接惡修憲訴法讓憲法法庭癱瘓所致，真正的罪人，不正是藍白自己？

更多三立新聞網報導

藍白「怕選輸」不敢提倒閣？周偉航酸爆：60%的民意怎麼會輸

支持行政院不副署！林楚茵：藍白惡修財劃法違反舉債上限

她批韓國瑜正在創紀錄：史上最失職、最破壞憲政制衡的立法院長

籲藍白提倒閣！許美華諷：國會全面改選「民眾黨剩幾席？」

