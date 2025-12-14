轟藍白財劃法違法違憲 賴瑞隆：支持政院用各項手段阻止執行

賴瑞隆贊成行政院用包括不副署在內的各種手段來阻止藍白財劃法的執行。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 在野黨強推多項爭議法案引發憲政僵局，府院黨近期密集邀請法界專家研議因應策略，並收攏立法院民進黨團代表民意的意見，「財政收支劃分法」被視為可望開創閣揆不副署的憲政先例。高雄市長參選人、立委賴瑞隆今(14)日回應，藍白的財劃法違法違憲、重北輕南、重藍輕綠，贊成行政院用包括不副署在內的各種手段來阻止這樣的財劃法執行。

立法院否決行政院所提「財劃法」覆議案，府院最遲須於15日副署並公告。，賴瑞隆表示，藍白的財劃法，是一個違法的財劃法，也是一個重北輕南、重藍輕綠的財劃法，它讓台北增加了四百多億，全台最多，讓高雄損失了兩百多億，讓南北之間的差距更加擴大，讓區域的均衡發展更加不公，我們認為這是一個違憲的財劃法，對高雄、對台南、對南部都是不公平的財劃法。

他說，「我們認為政府要窮盡一切方法來阻止這樣的行為發生，因此我們支持政府的各項方案，包括不副署的方式來阻止這樣的財劃法執行，所以我們同意支持政府不副署的方案來阻止違憲財劃法，來阻止重北輕南的財劃法，來阻止重藍輕綠的財劃法，來守護全台灣縣市的財政公平，避免高雄南部縣市的財政損失持續擴大。這是一個違憲不公平的財劃法，贊成行政院用各種手段來阻止這樣的財劃法執行。」

