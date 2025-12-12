轟藍白通過法案影響國安、社會安定、財政永續！賴清德：我當然要召集黨團討論如何因應

總統、民進黨主席賴清德今（12）日將在民進黨中央召集便當會，邀集黨籍立委共商國是，他今（12）日出席活動時表示，藍白主導在立院通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施，「在這種嚴肅的狀況之下，我當然要召集立法院民進黨黨團，大家共同討論如何因應這個局勢。」

賴清德今日出席台南國網雲端算力中心啟用，會前受訪時被媒體問及今天中午的便當會，是不是要討論在野黨推動的一些法案？

廣告 廣告

賴清德回應「是的」，他表示，2024年總統跟立法委員選舉，感謝國人支持，讓我當選總統，府院由民進黨當家，國民黨跟民眾黨贏得立法院多數，國會由藍白當家。

賴清德並說，自從去年520他上任以來，在過去蔡英文總統執政八年的基礎之上，致力於推動各項政策，讓國家更安全、經濟更進步，對人民也提供更好的照顧，大家可以看到，去年跟今年，不管是地震或是風災或是非洲豬瘟，行政院卓榮泰院長率領的團隊都站在第一線，不眠不休協助地方政府救災或是防疫的各項工作。

賴清德表示，政府也非常希望，藍白當家的立法院，一方面也能夠發揮憲政的精神，監督行政院，同時也能夠協助行政單位，推動福國利民的法案，這樣對國家來講才是最有利的。

「但很可惜，藍白當家的立法院反其道而行」，賴清德說，在野去年通過了《立法委員職權行使法》之後，被司法院憲法法庭判決為違憲，並沒有檢討改進，也沒有得到教訓，反而一不做、二不休，修改《憲訴法》，乾脆把司法院憲法法庭給予凍結。現在放著中央政府總預算不審，也阻止國防特別預算進入委員會審查，反而是變本加厲，透過逕付二讀，沒有公聽會也沒有委員會審查，這種程序不正義的方式通過許多法案。

賴清德強調，這段時間以來藍白主導的立法院所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施，「在這種嚴肅的狀況之下，我當然要召集立法院民進黨黨團，大家共同討論如何因應這個局勢。」

賴清德呼籲在野黨，兩方不同政黨沒有關係，民主政治就是政黨政治，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是我們國家只有一個，在府院執政的民進黨要以國家利益為最優先，「我也希望在立法院當家的藍白兩個政黨，也要以國家利益為最優先，共同合作，這樣國家才會持續進步，也才能夠得到人民的支持。」

（圖片來源：總統府）

更多放言報導

賴清德明邀綠委便當會...擬討論卓榮泰「副署不執行」爭議？周玉蔻直言：無論結果如何「閣揆都做不下去」

電子入境卡稱我國「CHINA （TAIWAN）」、賴總統喊話「尊重台灣人民意志」！南韓外交部未正面回應：維持台韓「非官方實質合作立場」