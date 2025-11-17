轟藍白頻破壞我國憲政運作 公督盟：明年用選票撥亂反正

公督盟執行長張宏林16日受訪直言，在野黨此舉不是在監督政府，而是宛如敵對國家在破壞台灣政治體制，只能期盼明年地方選舉，透過全民撥亂反正，警告藍白不應過度擴權。 圖：公民監督國會聯盟臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院在藍白人數優勢下，強推國會改革法案、《憲訴法》以及《財劃法》修法，對於我國憲政體制運作以及執政團隊施政產生極大影響。對此，公督盟執行長張宏林昨（16）日受訪直言，在野黨此舉不是在監督政府，而是宛如敵對國家在破壞台灣政治體制，只能期盼明年地方選舉，透過全民撥亂反正，警告藍白不應過度擴權。

張宏林表示，目前解決台灣憲政僵局兩大方式已經被藍白阻礙。首先，是由總統來進行院際協調，但藍白兩黨刻意詆毀國家元首，減損總統威信。其次，藍白透過《憲訴法》修法讓大法官釋憲門檻提高，然後又不通過大法官提名人選，不僅違憲亂政、更癱瘓中華民國政府的運作。

廣告 廣告

「在野黨已不是在監督政府，宛如敵對國家在對台灣政治體制的破壞，已非民主政黨競爭應有的方式。」張宏林批評，現在是11月中旬，立法院尚未審議明年度中央政府總預算，藍白從挖空財政、癱瘓憲政運作、破壞財政紀律，削弱行政權，意圖塑造立法院獨大。

張宏林也示警，倘若藍白仍執意用毀滅式方式來監督政府，那麼只能呼籲選民在明年九合一選舉時，透過選票來撥亂反正。他認為，民主制度的好處是至少還有定期選舉，若九合一選舉有做一些質變，就可以警告藍白不應過度的擴權。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

在野提停砍公教年金民調：支持者4成勝過反對者3成7

繼政大後 黃國昌再受邀東吳政治演講 網狂酸：不忍苛責、可以不報名就參加嗎？