轟藍白《財劃法》把南部當細漢！賴瑞隆反對重北輕南、籲重建公平分配

[Newtalk新聞] 立法院國民黨聯手民眾黨14日再度挾著人數優勢，強行三讀通過《財政收支劃分法》修正案，然而這次修法仍未處理重北輕南「分配公式錯誤」最關鍵問題，引發各界反彈。行政院將於明天提出修正草案反制，立委賴瑞隆今(19)日號召台南、高雄、屏東11位立委呼籲，南部人不是細漢，拒絕藍白財劃法重北輕南，要求立法院重修財劃法，給南部人公平正義。

賴瑞隆號召南部郭國文、陳亭妃、賴惠員、林俊憲、許智傑、李昆澤、林岱樺、邱議瑩、徐富癸、鍾佳濱等立委及委員執行長伍麗華共同召開「藍白財劃法重北輕南 違憲不公必須重修」記者會，呼籲藍白認錯改過，不該再重北輕南，犧牲南部發展與人民權益。

賴瑞隆表示，財劃法從去年到今年兩次重修都被漠視犧牲，「南部人不是塑膠做的！也不是細漢！」藍白財劃法重北輕南，南部人絕不接受，這兩次財劃法修法對南台灣極不公平，以台南、高雄、屏東為例，台北市增加四百多億，但高雄卻實質損失兩百億，台南與屏東同樣受到重傷，藍白暴力修法重北輕南，我們絕不接受，也無法忍受。

賴瑞隆強調，立法院藍白國會必須重新修正財劃法，還給南部人民公平正義，特別是在這次的財劃法中，許多計算方式與指標都明顯對台北有利，影響南部的土地面積、老年人口、農業結構、環境承擔等因素都被漠視，嚴重影響南部財政公平，要求重新修正藍白版重北輕南財劃法，維護高雄、屏東、台南等南部地區合理的權益。

賴瑞隆也強力譴責柯志恩身為智庫執行長，竟然提出「台北首都加3%」條款，讓台北富者更富，南部窮者更窮，這是犧牲高雄台南屏東的權益，請柯志恩出來說明道歉，犧牲高雄傷害高雄的人還想選舉，高雄人絕不接受。

郭國文表示，藍白這次突襲修法，沒有解決烏龍公式、沒有處理城鄉差距擴大、更導致中央將被迫違法舉債。藍白明知公式烏龍非修不可，為什麼不是優先更改，避免這345億發不出去，而是先修法要求中央增加舉債？藍白從頭到尾都沒有想要好好修正財劃法，沒有想要提出可以永續發展的法案，現在的財劃法就是一部惡法，必須盡快修正。

陳亭妃呼籲，《財劃法》本來就應該討論農業、工業及區域資源差距等核心議題，而不是像藍白一樣亂修、誤修，把南部往後推，嚴正要求南部不能被偏廢、不能被欺負，各位南部立委都應該站出來明確反對這個剝奪南部權益的藍白版本，同時更點名未來想參選縣市首長的人，一定要勇敢表態，站出來反對這個不公不義的惡法，南部人民都在看。

賴惠員表示，藍白強推的財劃法不僅粗糙、不公平，更讓台南成為最大受害者之一，不但讓台南每年減少42億元中央補助，同時將老農津貼、健保、醫院校舍等支出大量移轉地方，導致台南需額外負擔270億元，最終形成超過312億元的財政黑洞，直接掐住道路整建、治水、社宅、長照等重要建設的喉嚨，並批評藍白將人口與營業額權重拉高到75%，完全有利北部，讓台南科學園區全國最高的產值無法反映在分配上，形成「繳稅北部收、成本南部扛」的極端不公。

林俊憲表示，新版財劃法明顯獨厚北部，將加劇南北失衡，以台南市為例，明年雖獲配497億元統籌分配稅，較今年增加174億元，但仍是六都中分配最少、增幅也敬陪末座。他指出，行政院即將提出的財劃法草案，在調整各項指標權重的同時，也新增「農林漁牧就業人數及產值」作為分配項目，以回應南部縣市長期在農漁業上的投入與辛勞，有助於資源更符合地方實際需求。

許智傑痛批藍白版《財劃法》，迫使中央舉債 5600 億，讓每位國人背上 2 萬 4 千元債務，藍白更荒謬的是「搶權不會用、分錢不會算」，他們要求中央刪減預算，難道要刪國防預算、教育預算、治水預算嗎？這幾年高雄在陳其邁市長領導下0舉債、積極還債，我在擔任鳳山市長期間也是大幅還債，然而財劃法將害這些還債成果通通破滅，我們高雄在新版財劃法財源減就少了174億元，等於是懲罰做得好的縣市，獎勵表現不好的縣市。我堅定支持行政院版本與五大原則，捍衛國家財政安全與南高屏的未來。

李昆澤呼籲藍白停止惡修財劃法，不要走回重北輕南的老路，他強調高雄委員們已共同提出新的財劃法版本，透過指標調整讓財劃法重回正軌，內容包含調整人口與營業額比重，土地面積權重，並新增高齡人口、糧食安全與環境負荷三大平衡指標，確保南部、環境敏感及高齡者的權益，未來等行政院版本進到立法院，希望藍白能夠真正認真討論，不要盲目推動剝削南部，獨厚北部的版本。

林岱樺指出，此次修法雖加入「補助款不得低於今年及過去十年平均」的保障條款，但最關鍵的分配公式依舊未改，地方財政長期不公平的結構完全沒有解決。「錢不一定會變少，但分配依然不公平。」她強調，南部地區土地廣、人口老化快、產業結構不同，若仍用北部導向公式，財政落差只會擴大。呼籲各界支持行政院版財劃法，因為該版本納入土地面積、生態保育、農業人口、高齡與幼年人口等指標，也將工業從業人口列入考量，更能回應高雄等承擔空污、水電負載的城市需求。

邱議瑩指出，藍白版財劃法嚴重「獨厚台北」，不但讓台北市在統籌分配款中拿到707億、高雄僅507億，連企業總部集中北部所造成的稅收失衡，也讓承擔汙染與工業風險的南部縣市長期吃虧，強調支持行政院版本，應重新檢討營業稅額分配，讓人口多、土地大、承擔重工業與海洋維護成本的城市獲得合理對待。

徐富癸認為，經過這樣不公平的財劃法，對於未來很多的交通建設，尤其屏東縣，高鐵也好、捷運也好、甚至屏南快速道路、高屏二快，未來都可能遭逢很大的變數。這些重大交通建設一旦落空之後，南高屏的發展就會岌岌可危。要選高雄市長的柯志恩委員是屏東人，要參選屏東縣長的蘇清泉委員，同樣也是屏東人！他們不只對不起高雄，更對不起屏東，財劃法會破壞未來屏東的發展，以及均衡臺灣的理念。

鍾佳濱表示，現行這部財劃法有其嚴重瑕疵，實可稱為惡法，然而令人遺憾的是，上週該法又再度以倉促、草率的方式被處理，不但採取黑箱立法的手法，且透過修正細節來掩蓋實質問題。行政院版財劃法出爐後，應給全國各縣市首長、主計單位與財政專家充分檢視與討論的時間，審慎評估該法是否能真正促進地方發展均衡，藍白兩度多數匆促通過、程序有瑕疵的財劃法，恐將使南北差距加深、城鄉財源分配的不均持續惡化。

最後，眾人共同呼籲，南部人絕不是細漢仔！面對不公不義，他們會挺身而出，停止荒謬修法，導正重北輕南錯誤思維，讓南部人得到應有的公平正義。

