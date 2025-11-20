轟藍白「0討論」二修財劃法釀國家財政災難危機！國會資深幕僚：多舉債5600多億元「台灣人領完1萬倒欠1萬」

藍白再度惡修「財劃法」，政院則提出院版因應。一位資深國會幕僚表示，上回的「爛尾」還未校正回歸，藍白卻再度啟動修法，連「三分鐘」討論都沒了，以逕付二讀「0討論」，根本是「國家財政的災難級危機」；他分析，這造成國家必須多舉債5千6百多億，台灣每人必須負債超過兩萬，等於這次一萬領完「還要倒欠一萬」。

去年12月底，立院藍白聯手向國庫下重手，對財劃法提出修法，當時在委員會僅用「三分鐘」處理，並阻止所有討論，整塊挖走國庫4165億的統籌分配稅款，甚至發生「公式錯誤」的低級錯誤，而日前藍白二度修法，在14日「光速」完成三讀通過，同樣引起爭議。

對此，一位資深國會幕僚直言，這次藍白二度以人數優勢強行輾壓，在完全沒有任何討論的狀況下，以逕付二讀、黑箱表決，在去年已經修到問題重重的財劃法後，修出更多危及國家財政的災難，這次幕僚就說，這是「國家財政的災難級危機」。



這位資深幕僚指出，財劃法是財政根本大法，是規範中央與地方政府如何合理分配國家稅收，最主要目的在協助各級政府穩健財政與平衡城鄉發展差距，讓中央與地方政府能有足夠的財源來負擔各自的職權工作，在中央與地方財政關係上扮演著至關重要的角色。

該幕僚再說，由於這關乎中央地方發展及區域均衡，本來就有「牽一髮動全身」的特殊性，因此過去25年來歷經3任總統，無論是「朝小野大」的陳水扁，亦或「一黨獨大」的馬英九，都不敢草率修法。過去修法過程中，行政院所提的修法版本，也都在立法院經過充分討論，中央與地方政府也持續不斷的溝通，均依循國會的「嚴謹修法程序」來進行。

「但不幸的是，國民、民眾兩黨卻不是這樣想」，這位幕僚說，自去年12月20日兩黨第一次聯手修財劃法，就在完全不考慮國家財政健全、中央地方分工以及區域發展均衡的基本原則下，將國庫多挖了4千多億給地方，除了分子分母公式出包，也未同步配套修正「地方制度法」，意外造成地方政府多了四千億，卻沒有相應業務的法律授權，形同「拿錢不辦事」，平白讓中央必須在明年度為此舉債 2,992 億元。



這位幕僚指出，由於藍白在分配公式上搞錯分子分母的低級錯誤，至今尚有345億元統籌分配款無法分配，爛尾尚未「校正回歸」，藍白居然又要在錯誤的基礎上再度啟動修法，甚至不惜跳過交付委員會的審查程序，連「三分鐘」討論都沒了，以逕付二讀「0討論」，直送院會去突襲表決。該幕僚痛批藍白這種黑箱、不正義、草莽式的修法，再度強修財劃法，襲擊國庫、重擊國家財政。



另外，本次藍白通過的財劃法，規定計畫型及一般性補助款「給地方只能多不能少」的霸王條款，使地方政府一夕致富，但該做的事卻沒有變多，除了去年多挖中央的4千多億元沒有校正回歸，這次還必須維持目前補助地方總額的 5,455 億元。



這位幕僚指出，經過藍白兩次非專業的修法，導致中央財政面臨斷崖式的減少，在國庫告急下，中央仍需要承辦的業務例如長照、托育以及經濟發展等關鍵的政務卻一刻也不能停，「造成國家必須多舉債5千6百多億，換算台灣每人必須負債超過兩萬，等於這次一萬領完還要倒欠一萬」，而這一切，都是完全沒有經過任何的國會專業討論。

