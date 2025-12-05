轟蘇巧慧只會「看臉色」 劉和然：不敢擋政院版財劃法就是糟蹋新北 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北報導

新北市副市長劉和然今（5）日再點名砲轟民進黨立委蘇巧慧，直指她總把「爭取預算」當政績，卻對行政院版《財劃法》將「人口權重從45%大砍至18%」不敢吭聲；他連番質問蘇敢不敢要求撤回院版，「敢，才是責任；不敢，就只是在糟蹋新北」。

劉和然表示，蘇巧慧總強調「爭取預算是責任」，但他反問：「如果制度公平，新北400萬人應得的錢，為什麼需要妳去爭取？為什麼要看行政院心情與臉色？」他指出，蘇巧慧口中的「爭取」，正好證明了現行制度對新北的虧欠。

劉和然接著說，蘇巧慧別再玩文字遊戲，其不敢面對2個問題：第一是行政院版本將人口指標從45%狠砍到剩18%。他批，人口指標是新北發展的關鍵命脈，蘇巧慧身為新北立委卻一聲不吭，不負責任的配合中央、對新北的結構性剝削。

劉和然說，第二是行政院遲遲不公布各縣市《財劃法》調整後的試算表。他質疑：「蘇巧慧口口聲聲說中央對新北好，那為什麼不敢要求行政院公開試算表？是不是怕數字攤開來，大家就發現妳在護航中央、出賣新北？」

「責任不是拿來嘴巴說說的。」劉和然最後再次公開向蘇巧慧喊話：「妳敢不敢現在就要求行政院，撤回大砍新北人口權重6成的版本？敢，才是責任；不敢，就是在糟蹋新北！」

照片來源：翻攝自劉和然臉書

