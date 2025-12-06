轟虐待動物公佈長相！王思佳自嘲「假包爭議」提供小紅書素材

萌寵好友王思佳首次擔任決戰毛模伸展台評審。（圖／臺北萌寵時裝週）





王思佳首度受邀擔任第二屆臺北萌寵時裝週走秀評審，今（6）日帶著女兒小王美與愛犬Snow、Leo現身受訪，談到近日虐待動物案件頻傳，她怒轟：「這種人不應該再讓他領養，一定要公佈他的長相。」直言不是施虐程度的問題，而是零容忍。

王思佳痛批，完全無法容忍虐待貓狗的人：「會有這樣行為的人，他本身就是心理有問題，我希望就是一定要重懲、一定要公佈長相！」她說之前懷孕時，有網友私訊問：「妳懷孕會送走小孩嗎？」令她感到相當火大，直接回嗆對方：「先把你送走好不好。」

行政院依詐欺犯罪危害防制條例第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對小紅書APP停止解析、限制接取1年，引發軒然大波！王思佳說平常沒在使用小紅書，更自嘲曾捲入「假包爭議」提供很多素材：「上面都我的事情，兩岸網友沒這麼團結過，哪壺不開提哪壺。」



