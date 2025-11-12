轟議會藍營杯葛總預算審查 市議員黃文益：鬧劇還要演多久？

市議員黃文益說，陳市長忙颱風防災，國民黨忙杯葛預算，這場鬧劇到底國民黨還要演多久？（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨高雄市議員黃文益十二日說，陳市長忙颱風防災，國民黨忙杯葛預算，這場鬧劇到底國民黨還要演多久？

黃文益說明，高雄市議會十一日議程是明年度高雄市政府總預算交付委員會審查，依慣例，市長要率領市政府局處首長倒市議會列席，並由市長親自報告總預算編列狀況。

黃文益表示，陳其邁市長上午已經完成報告，議長以市長防災為重，可以先行離開（依慣例市長報告完就可離開，只留下有相關的局處首長備詢即可），結果國民黨開始借題發揮，要退回高雄市政府總預算。

他指出，當民進黨提議停止討論，要進行表決是否要交付預算審查時，國民黨早有預謀的衝到主席台包圍議長癱瘓議事，逼著市長要放下防災會議。

黃文益質疑，難道是要市長不顧高雄市民的安危，於法無據的回到市議會來看國民黨胡鬧嗎？

他提到，國民黨這個動作，令他想起，當年韓國瑜當高雄市長，為了落跑去選總統，連來市議會報告都沒有，完全藐視議會，國民黨還一直護航。結果陳其邁市長到高雄市議會，也做完了報告，國民黨還是要佔領主席台，不讓議員審高雄市的預算，更不想讓市長去主持防災會議，國民黨對得起高雄市民嗎？