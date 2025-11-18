轟財劃法對南部不公 南市府挺政院版：可望照顧各縣市

針對《財劃法》愈修愈惡，行政院後續擬提行政院版本《財劃法》。南市政府財稅局長李建賢表示，財政部2周前找各縣市討論《財劃法》修正案，中央版本也讓各縣市都看過，可望照顧到每一個縣市，而不是獨厚哪一個縣市，比較公平，台南予以支持。

在野上周聯手三讀修正《財劃法》，原本資源較多的北部「富者愈富」，中南部反而遭到忽視，南北嚴重失衡。南市府財稅局長李建賢說，台南先前與中央開會討論時，提出目前水平分配參數非常不公平，財政部為此區分財政努力、基本建設兩大指標，將稅收與非稅收努力一併考量進去，另也將土地面積、人口納入考慮，盼中央給予台南較多補助額度。

他說，針對現在營利事業營業額占比這麼高，形成中南部很多工業區、科學園區產值無法反映貢獻，稅都繳回台北、新竹總公司，稅收貢獻不在中南部，但交通、環保、用水用電負擔卻是中南部承擔。

台南提出這個水平分配參數非常不公平，財政部也做出調整，區分出財政努力、基本建設兩大指標，將稅收與非稅收努力一併考量進去。另外，地方政府面臨基本建設的土地面積是最大負擔，應將土地面積、人口納入考慮，最需要政府照顧的年幼、年長人口要有更多政府稅收挹注，希望中央看到這一塊，給予台南較多補助額度。

他提到，上周通過的《財劃法》水平分配對南部非常不公平，變成富者愈富、窮者愈窮，以台南來說，明明需要很多建設卻拿不到錢，把整個國家分成「住在北部的、住在南部的」之別，這怎會是好的方式呢？確實需要檢討。

至於垂直分配，他也說，這非地方所能置喙，尊重中央想法，畢竟站在中央立場要兼顧國防、治水等，中央須有一定財源，才能維持國家基本運作。

