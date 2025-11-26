轟賓賓哥沒道德！AJ哥昔校園「狂飆國罵」影片遭挖 網：半斤八兩

記者蔡維歆／台北報導

AJ哥拍片痛批賓賓哥毫無道德底線，「今天如果是我的小孩被人抓來直播，我可能會找他輸贏。」（圖／翻攝自AJ哥、賓賓哥抖音）

網紅圈近日風暴不斷。賓賓哥（江建樺）日前以「神秘嘉賓」身分現身台中某國中，在魔術師王元照的演講現場突然開啟抖音直播，疑似未經校方允許、畫面中更出現多名學生，引發是否侵犯學生隱私的爭議。校長當場制止，事件迅速延燒。台中市長盧秀燕更強硬開砲，痛批賓賓哥行為「白目」，並宣布台中市政府「永不錄用」兩人，態度相當明確，引發各界高度關注。

AJ哥過去到高中演講的影片被翻出。（圖／圤智雨提供）

賓賓哥的宿敵AJ哥也在25日發布影片開嗆，指賓賓哥毫無道德底線，甚至怒轟：「如果是我的小孩被抓去直播，我可能會找他輸贏。」影片一出，引發熱議。然而風向急轉。網紅推手圤智雨隨後在 Threads 曝光一段 AJ哥過去到高中演講的影片。畫面中，一名學生起鬨問AJ哥能否罵髒話，他先要求學生給理由，結果學生大喊「我不孝順媽媽」，下一秒AJ哥竟當場飆出「趕羚羊老雞排」等國罵，全場一陣大叫、哄笑。

影片曝光後，網友立即反咬 AJ哥：「結果自己也在校園罵學生？」「龜笑鱉沒尾，兩個一樣爛。」「半斤八兩的直播亂象。」不少人批評，不論賓賓哥或AJ哥，都在校園與未成年學生面前做出不妥示範，缺乏基本公眾人物應有的自律。隨著事件持續延燒，教育界亦呼籲網紅進入校園應有明確規範，避免學生在未同意的情況下成為直播素材，讓校園再度淪為流量爭奪的場域。

