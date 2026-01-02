轟賴元旦談話不提國家願景 趙少康：只有怨氣與火藥味

中廣前董事長趙少康。 圖：林朝億 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德昨發表元旦談話，以「韌性之島、希望之光」為主題，對於在野立委發動彈劾總統程序，重話抨擊在野是在「浪費時間」。 中廣前董事長趙少康今（2日）則抨擊，過往總統的元旦談話是團結國家、安定人心、指引方向的重要時刻，但賴清德講出來的只有怨氣與火藥味，這樣一個失格的領導人，究竟還要把台灣帶向哪裡？

賴清德昨談到，「如果說一定要對我提出彈劾，至少吧，正事也應該要做。牽涉到國家生存發展的國防特別預算、人民生活照顧的國家中央政府總預算也應該要排入審查。為什麼要把寶貴的立法院時間浪費在這裡？你明知道你沒有三分之二的多數，你還要提案浪費時間。」

另就賴清德提出1.25兆元追加國防預算，在立法院卡關。賴清德也指責，「這一筆國防預算對台灣向國際社會展現守護國家決心、維護區域和平發展也是必要的。但比較可惜是，當國際社會同聲譴責中國的粗暴的時候，在野黨仍然替中國找藉口。我希望我們朝野能夠團結，才不會讓中國得到錯誤的訊息。」

趙少康則抨擊，他只看到一個不想團結國家、沒有提出願景的總統，滿腦子只有在野黨，整篇談話不是挑釁，就是鬥爭，不是在找架吵，就是在找討罵。

趙少康表示，他們當然知道彈劾不會過，但明知不可為而為之，就是要向全國人民宣示，在野黨的天職就是監督與制衡，就是不能讓執政黨為所欲為，如果在野黨什麼都不做，那乾脆解散算了，民主制度也不用講了。

趙少康接著批評，賴清德執政後，鬥爭在野黨、挑釁兩岸、詐騙橫行，人民過得越來越苦，卻都不知檢討，但是只要講到在野黨，精神就來了，火力全開。賴清德最大的問題，就是永遠只看到別人的錯，看不到自己的問題，對別人做的事錙銖必較，對自己做錯的事永遠合理化、永遠都有藉口。

