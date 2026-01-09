轟賴政府不希望兩岸和緩 徐巧芯為飛官請命：至少做到這件事

徐巧芯指出，如果民進黨不希望兩岸和緩，持續操作抗中保台，請把飛安做好，提升飛官待遇，把風險降到最低。

F16戰機失事，立委徐巧芯持續關注飛官安全議題，今天（9日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問時表示，如果民進黨不希望兩岸和緩，持續操作抗中保台，請把飛安做好，提升飛官待遇，把風險降到最低。

徐巧芯反駁在野擋軍購造成失事，因為從F16戰機、防撞地系統、防寒衣採購，都出現一樣問題，就是編了預算、簽了約、付了錢，就是無法如期到貨。

徐巧芯表示國防部應該想著怎麼解決問題，過了這麼多年、預算編了、錢也給了，就是沒到貨的問題，國防部很多時候應該站在飛官的角度催貨，不是只會替美方、軍火商找理由，把問題丟給我們自己人。

廣告 廣告

徐巧芯指出，想要避免悲劇重演，要不然就是降低兩岸緊張，如果賴政府不願意，至少要把飛官安全擺在第一順位，讓他們得到最大保障。如果政府這些都做不到，還有多少人願意送小孩從軍。

徐巧芯指出，最近民進黨不斷批評藍白阻擋國防預算，但是這些重要軍購很清楚，法案也審了、預算也過了、軍購也買了，但就是不到貨，這部分需要賴政府、國防部盡義務保障軍人安全。