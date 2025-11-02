轟賴政府拒絕對話抹紅在野 黃國昌嘆「政黨溝通平台」蔡規賴不隨

民眾黨政策會執行長賴香伶主持「聯合政府的理論與實驗」論壇。照片：民眾黨

民眾黨二日舉辦第二場次「聯合政府的理論與實驗」論壇，持續以推動聯合政府理念、聚焦「日本經驗與台灣的新選擇」。黨主席黃國昌強調，早在二零二三年柯文哲主席參選總統時，就以「聯合政府、團結台灣」為主張，呼籲政黨合作取代仇恨對立。蔡英文總統在卸任前夕，與柯文哲主席會談時，曾強調要建立政黨溝通平台，在重大國政議題上凝聚朝野與社會的最大共識。」最後「賴清德上任以後，除了鋪天蓋地的抹紅抹黑，接下來就是『大罷免大成功』。」

廣告 廣告

論壇由民眾黨政策會執行長賴香伶主持，並邀集多位學者專家與會，包括日本維新會前眾議員村上政俊、高雄大學政治法律系教授楊鈞池、中國文化大學政治系教授鄭子真、政治大學國際事務學院副教授石原忠浩，共同探討聯合政府的發展與制度意涵。

民眾黨主席黃國昌指出，當台灣面臨的地緣政治正遭遇重大轉變，我們的政府根本沒有打算採取新的做法、新的作為，來面對這樣的局勢。

他指出，日本首相高市早苗與日本維新會所簽署的聯合執政協議書，對國防、外交、內政、財政、能源、甚至醫療與高齡照護，全方面將政策以白紙黑字寫得清清楚楚。若賴清德總統上任前選擇和包括台灣民眾黨的在野合作，會搞成現在這樣嗎？

日本維新會前眾議員村上政俊分析日本政治認為若要維持政府穩定，執政黨必須在眾議院與參議院皆掌握過半席次，這也是日本長期維持聯合政府的制度基礎。執政黨唯有透過跨黨協作，才能確保政局穩定，這正是聯合政府得以長期運作的制度條件。

村上政俊也指出，日本的經濟政策與安全政策是分開處理的，但隨著中國因素的影響日益增加，經濟與安全已經無法分割，必須同步思考、共同規劃。包括稀土供應鏈、關鍵原料、晶片產業等議題，都是經濟安全的一部分。」他並認為，自民黨與公明黨長期聯合執政逾二十年，雖然政治理念各異，卻能透過制度化協商維持國家穩定，「這正是成熟民主的體現。」