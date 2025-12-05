轟賴政府「以國安為名壓制異己」！沈政男談小紅書被禁：更粗殘的抗中保台

內政部政務次長馬士元4日透過記者會說明，考量到中國社群平台「小紅書」涉及嚴重詐騙情況，在母公司未改善、國安局認定其資安檢測不合格的情況下，對小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令；精神科醫師沈政男指出，這就是以國安為名「斷絕兩岸交流、壓制異己言論的舉措」，砲轟賴政府此舉不僅是世界第一、更是世界唯一。

沈政男透過臉書發文指出，內政部以「美國德州直接禁用」當作封鎖小紅書的理由之一，根本就是假訊息，因為德州只有公部門禁止使用，一般民眾仍可以照常下載。

賴政府封鎖小紅書一年，民眾擔心抖音、微博可能成為下一個目標。（智慧內容中心製）

「根本就是過當舉措」，沈政男表示，如果真的懷疑哪個網站有詐欺疑慮，去禁止絕對沒有問題，怎麼會是把整個社群平台都封鎖，導致三百多萬善良用戶、無辜的第三者也被牽連。至於國安局認定小紅書15項指標不合格，沈政男更質疑，詐欺跟國安並沒有關聯，如果要為此禁掉小紅書，那麼微博、抖音、微信這些中製應用程式也將陸續被禁。

談到內政部說明，海基會聯絡小紅書總公司得不到回應一說，沈政男直言，這不過彰顯了台灣跟中國完全沒有來往的事實，畢竟如果是海基會透過海協會聯絡、甚至要求聯合打詐，小紅書總公司想不回應都不行。沈政男進一步補充，在兩岸斷絕正式交流的情況下，小紅書總公司怎麼敢私自回應海基會的詢問。

「表面上以打詐為名，封鎖小紅書，其實就是『抗中保台』的一環，只是手段比蔡政府更粗殘」，沈政男指出，自己在今（2025）年3月陸配因武統言論被驅逐時就預言，賴政府會有更多「以國安為名，斷絕兩岸交流、壓制異己言論的舉措」；沈政男也推測，接下來會有更多中製應用程式被拿來開刀，目的就是斷絕兩岸一切交流。

