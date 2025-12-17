轟賴沒民主素養 鄭麗文：在野無法獨裁 就像男生不會生小孩

賴清德總統批「在野獨裁」，國民黨主席鄭麗文今17日在中常會上砲轟賴清德近20分鐘，說賴胡言亂語鬧國際笑話，「就像男生不會生小孩，在野是無法獨裁的」；鄭麗文講到激動還順口幾句台語嗆賴清德發明太多名詞，「讓人知道你不識字、不衛生又沒民主素養」；鄭麗文也呼應民眾黨主席黃國昌要「長期抗戰」，決戰日是2028總統大選。

鄭麗文中常會上話匣子大開，國台語夾雜嗆賴清德，砲轟賴清德打算窮台、亂台然後毀台，先把台灣給掏空，錯誤政策讓傳產跟服務業進寒冬，再把高科技送去美國，執政沒半步就開始亂台，摧毀台灣法治然後清算在野黨，今天還跑去搜國民黨嘉義市黨部，最後他就會毀台。

她諷刺賴清德，朝小野大從不跟在野黨溝通，也提不出在野黨無法拒絕的福國利民政策，大罷免被選民給否定，要他做正事不要搗亂惡鬥，結果變本加厲，只會坐在地上耍賴，以為耍賴就會有糖吃，「你幾歲啊！你想要誰去哄你？」

對於賴說「在野獨裁」，鄭麗文批評賴清德胡言亂語鬧國際笑話，「男生是不能生小孩的，在野也無法獨裁」，不知道這是賴清德天才幕僚教他的，還是他又不顧幕僚建議自己發明的名詞，他發明過太多名詞，「讓人知道你不識字、不衛生又沒民主素養」。

鄭麗文說，賴清德應該是放棄好好執政了，也不想做出成績了，做不出來只好擺爛，黑鍋給在野黨扛。她用台語批賴，「不會駛船嫌溪窄」，台灣選出這種領導人真悲哀，「養老鼠吃布袋」。

黃國昌今透露有與藍營開會討論應對卓揆不副署，要做好長期抗戰準備。鄭麗文也呼應黃的說法，強調賴清德沒有要放過大家，決戰點就是2028年，2026是重要期中選舉，大家要做好長期抗戰的心理準備，中華民國憲法在民進黨眼中形同廢紙，這賭的是台灣人民將來還有沒有民主法治跟自由，不能再讓民進黨得逞。

