轟賴清德不如高市早苗 王鴻薇酸：就算解散國會也不會下來重選

國民黨立委王鴻薇批評賴清德沒擔當。（資料照片／王侑聖攝）





藍白立委發起對總統賴清德的彈劾案，不過賴昨天（20日）明確回覆不會出席審查會。立法院今（21日）召開全院委員會，以審查會處理總統賴清德彈劾案。國民黨立委王鴻薇認為，日本首相高市早苗賭上首相大位，解散眾議院重選；反觀我國若解散國會、賴清德卻不會下來重選，並批評賴沒有擔當、躲在憲政體制保護傘下，只想繼續挑起社會對立。

鍾佳濱提高市早苗 王鴻薇反指賴清德沒有擔當

民進黨立委鍾佳濱今天在審查會中提到，日本首相高市早苗昨宣布賭上首相大位，將於週五（23日）解散眾議院、預計下個月8日重選。而台灣憲政體制雖非內閣制，但當國會多數認為行政院不值得信任、不能執行民意託付時，可以發起不信任投票。

不過王鴻薇則有不一樣的見解，她認為高市早苗身為女性領導人，非常有Guts（勇氣），願意賭上首相職位跟政治生命負起責任，但今天我國若解散國會，賴清德不會下來重選，因為賴躲在憲政體制保護傘下，而民進黨竟還說風涼話。

到立院說明並未違憲 諷賴當市長、總統都被彈劾

王鴻薇表示，她要譴責賴清德拒絕到立法院為自己的清白與政績說明，賴清德居然沒有辯護的勇氣，而且理由是以憲法法庭的判決意旨，稱總統到立法院說明是違憲；但立法院是根據《立法院職權行使法》第43條邀請賴來說明，這條根本沒被判決違憲，痛批賴清德竟自行製造假訊息、自己當起大法官。

王鴻薇表示，賴清德已經不是第一次被彈劾，過去擔任台南市長時，也因拒絕進台南市議會，被監察院認為違背地方自治精神而提彈劾，最後做出申誡處分。「賴清德不但是史上第一個被立法院提出彈劾、也是史上第一個當市長被提起彈劾、當總統也被提起彈劾的人，請問這到底是誰的問題？」（責任編輯：呂品逸）

國民黨團搬出「賴世凱」的人形立牌諷刺賴清德專制。（張哲偉攝）

