轟賴清德如袁世凱 毀壞憲政 藍白聯手提出總統彈劾案

現場擺出賴清德著袁世凱戎裝的合成照，諷刺賴清德稱帝。(黃敬文攝)

針對行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，在野黨痛批毀憲亂政，除18日在立法院司法法制委員會共同提出譴責案、具名移請監察院彈劾卓榮泰，藍白2黨今（19）日上午也在議場前，宣布正式提案彈劾賴清德總統，立法院國民黨團總召傅崐萁痛批賴清德總統必須要下台，不允許有袁世凱、曹錕；立法院民眾黨團總召黃國昌也批，要阻止賴清德變成袁世凱。

針對朝野僵局，賴清德總統也稱在野黨在立法院推動的修法，將台灣推向將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」，而在野黨立委也在今日早上聚集在立法院議場前召開聯合記者會，宣布將提案彈劾賴清德，是中華民國憲政史來首次。

傅崐萁表示，今天在中華民國114年12月19日，一個已經發展百年的國家，也曾是亞州第一個民主共和國的中華民國，為民主發展有多少先賢先烈前仆後繼，讓民主能夠在中華民國生根，如今由少數民意選出的總統卻在114年的12月宣布獨裁、宣布改變國家的體制，宣布賴清德、清德宗元年正式登基中華民國皇帝，廢掉全國人民百分之百民意選出的國會。

他痛批，賴清德已經稱帝不在乎民意，就是要毀掉台灣民主讓他能夠肆意妄為，國會已經沒辦法監督這個怪獸總統，比過去的曹錕、袁世凱更為惡質，國會法律可以不執行，我們正告全世界關心民主發展、英美等先進民主國家朋友們以及全台灣2300萬鄉親，面對暴力專制的賴清德皇帝，必須要勇敢站出來，代表全國民意來推翻這個暴政。

傅崐萁說，中華民國史上第一次彈劾總統，從今天發起，我們會到全國每個地方告訴國人，賴清德如何踐踏台灣人民，從他去年520上台到現在，一年六個月中每天都在施行毀滅台灣的民主自由，恢復真正民主自由的中華民國，這是所有在野黨共同必須勇敢面對。

黃國昌表示，依照《憲法》條規定，立法院三讀通過法律，行政院長即使提起覆議，在覆議被否決，國會維持原決議10天內，總統收到立院咨文必須要在10天內公布法律，在中華民國憲政史上從過去到現在，從來沒有一位總統敢拒絕公布國會三讀通過的法律，如果總統可以藉由不公布法律，使得國會三讀通過的法律形同具文，民主憲政至此崩壞。

他批，這個國家不允許任何人以安定國家之名，更不允許總統自詡為大法官，踐踏國會三讀通過的法律，台灣民主憲政從過去到現在，從來沒有、也絕對不應該有過，把行政立法司法三權集於一人身上，這是帝制，不是民主憲政。

黃國昌強調，從過去到現在，古今中外看過太多例子，以捍衛國家安全當作名義，毀壞國會體制，進一步走向獨裁之路，台灣不應也不能再犯相同錯誤，如此違反憲法、跨越憲政紅線、毀壞憲政的總統，在自由民主的國家當中不應該有容身之處。

