轟賴清德拿台灣當政治豪賭 鄭麗文嘆：國際想滅火、賴卻想點火

[Newtalk新聞] 總統賴清德昨宣布未來8年將編列1.25兆元國防特別預算，還提到「北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣軍事整備，企圖以武逼統」。國民黨主席鄭麗文今（27日）喊話，當國際社會都想「熄火、滅火」的時刻，為何賴清德卻想「點火、玩火」？這才是他們最擔憂的。

鄭麗文今受訪表示，民進黨長期執政的結果，已造成兩岸兵兇戰危，賴清德昨天召開記者會之前，許多民進黨人都在抨擊，2028年能不能有和平的選舉，結果，昨天賴清德的發言似乎已經認為，在2028年之前，兩岸很可能就迎來武力衝突。

鄭麗文表示，相信這不只是2300萬人不想看到的，也會是整個區域、乃至國際社會極力想避免的。她最近與多位駐台代表、外國使節見面，大家不約而同地對台海和平表示高度憂慮和關切，她也希望賴清德應該往和平的方向努力，而不是讓兩岸局勢持續升高。

鄭麗文表示，昨天賴清德的很多談話，讓台灣民眾與國際社會都高度憂慮，所以她才會呼籲賴總統三思而後行，千萬不要「玩火」。東北亞局勢稍微剛露出可能緩和的跡象，美國總統川普還為此致電日本首相高市早苗，就在國際社會都想「熄火、滅火」的時刻，為何賴清德卻想「點火、玩火」？這才是他們最擔憂的。

鄭麗文強調，她希望中華民國作為國際社會中負責任的一份子，我們應該負起穩定台海的角色，而不是製造台海可能衝突、升高台海局勢，這是非常危險且不負責任的作法。

鄭麗文表示，他要呼籲賴清德要以人民的性命安全與福祉作為最高考量，不要因為個人的政治得失，而將人民的身家財產、性命安全當成賴清德政治豪賭的籌碼，她再次呼籲，「賴總統三思、不要玩火，我們共同為兩岸和平努力，這才是全民之福。」

