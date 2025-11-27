轟賴清德拿百姓身家性命豪賭！鄭麗文：大家要滅火他卻想點火

賴清德總統26日表示，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成相關規劃，未來8年將投入1兆2500億元的經費，還稱「沒有實力的和解，只會走向投降」。對此，國民黨主席鄭麗文今天（27日）表示，就在大家想要熄火、滅火的時刻，為何賴清德卻又要點火、玩火？

鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文今天受訪時表示，民進黨長期執政的結果，是讓兩岸兵凶戰危，就在賴清德昨天的記者會之前，她看到民進黨有很多人都還在抨擊，2028年是不是能夠有和平的選舉？結果昨天賴清德的發言似乎也已認為，2028年之前很可能兩岸就會迎來武力的衝突。

廣告 廣告

鄭麗文說，相信這不只是台灣2300萬人所不樂見，也是區域各國，乃至國際社會全力避免的，她最近見了非常多駐台的外國使節，大家都不約而同對台海和平表示高度憂慮跟關切，所以也很希望賴總統應該要往和平的方向努力，而不是要讓兩岸的局勢持續的升高。

賴清德。（圖／總統府提供）

鄭麗文指出，賴清德的談話，不只是讓台灣的民眾，甚至可能也讓國際社會都高度的憂慮，所以她才會說，希望賴總統能夠三思而後行，千萬不要玩火。就在東北亞的局勢稍微露出可能緩和的跡象，然後我們也看到美國總統川普為此還特別致電日本的首相，就在大家想要熄火、滅火的時刻，為什麼我們的賴總統卻又想要點火、想要玩火呢？這才是我們最憂慮的，希望中華民國能夠作為國際社會負責任的一份子，我們應該負起穩定台海和平的角色，而不是製造可能的衝突，升高台海的局勢，這是非常危險而且不負責任的做法。

鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文呼籲賴清德，以百姓的身家性命和福祉為最高的考慮，不要因為個人的政治得失，把我們的身家財產、性命安全作為政治豪賭的籌碼，「我再次的呼籲賴總統三思，不要玩火，我們共同來為兩岸的和平穩定努力，才是全民之福。」

延伸閱讀

賴清德稱北京2027年侵台炎上！總統府甩鍋媒體 王鴻薇狠打臉

賴清德改口了？總統府：2027年是「節點」並非指稱大陸將攻台

陸2027武統台灣時間怎定的？網掀陰謀論：戒嚴暫停選舉賴就免怕連任失利