轟賴清德踐踏民主關說司法 黃國昌赴北檢告發：別遇到綠色軟趴趴

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（23）日至台北地檢署告發「府院進行司法關說」涉不法關說罪，在此之前，黃國昌與民眾黨立法院黨團副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立法委員劉書彬等人共同舉行記者會，痛批賴清德就是讓台灣法治崩壞、踐踏民主的幕後黑手。黃國昌也痛批，到底是誰要求黨政高層去關說蔡宗珍大法官，這是刑事犯罪行為，呼籲北檢不要遇到綠色軟趴趴，立刻嚴肅深入偵辦，馬上證據保全，最起碼傳喚蔡宗珍大法官作證，相信以蔡大法官的風骨，不會來作偽證。

黃國昌今早赴北檢告發。（圖／民眾黨提供）

黃國昌在記者會中表示，上週五憲法法庭透過非法組織，由5位司法獨夫作出無效判決，其中蔡彩貞大法官還有一點廉恥，在意見書中承認開會沒達到門檻，但5人還是執意作出判決。黃國昌表示，賴清德早已違反憲訴法需要2個月內提出大法官人選名單的規定，但他沒有補提名的動機，未來只要這5位沒有基本道德的司法獨夫繼續硬幹就好、5隻聽話鷹犬繼續幹下去就好。

黃國昌強調，去年年底立院三讀憲訴法，行政院今年1月提出覆議被否決，5位綠色司法獨夫拖了1年突然跳出來說違憲，這幾個月是都在領乾薪嗎？昨天看到新聞才恍然大悟，原來過去這幾個月是在關說司法。憲法法庭違法召開，被3名大法官提出不同意見書後，側翼網軍媒體開始拼命攻擊蔡宗珍等3位大法官，抹到得意忘形不小心洩漏真相，竟在報導中寫「大罷免時，府院請黨政高層與其溝通踢鐵板」，黃國昌質問，總統府、行政院，是誰找誰去跟蔡宗珍溝通？執政黨大喇喇關說司法，還毫不避諱寫出來。

對此總統府竟表示不回應，黃國昌問「這是可以不回應的嗎？」現在連大法官都可以找人「溝通」，「這不是關說什麼是關說？」府院如今敢高調關說司法，是把無權無勢的小老百姓當賤民嗎？民主憲政國家何時墮落到如此可恥的程度？

黃國昌指出，當初邱太三為富商關說逃漏稅，當時還沒有不法關說罪，因此邱太三才能辭職下台就脫身，但人民痛恨有權有勢者將手伸入司法指揮檢調、關說法官，2023年7月16日，許多公民齊聚凱道吶喊「司法正義」，今年由民眾黨團主導的不法關說罪修法，也在5月13日三讀通過並經過總統府公告，也就是關說司法在今日台灣是刑事犯罪行為，北檢應立即啟動偵辦調查。

黃國昌諷刺「現在北檢看綠官就跪，只差沒舔下去，等著看綠色司法雙標到什麼程度？」黃國昌呼籲，蔡宗珍大法官應維護司法獨立，公開說明是誰向你關說；而北檢也別跪那麼快，最起碼先請蔡宗珍大法官說明。這場記者會結束後，他將親自到北檢遞交告發狀。

黃國昌到北檢後說，請台北地檢署嚴肅深入偵辦，不要遇到綠色就軟趴趴，直接跪在地上。希望北檢不要吃案，不要收案後，看到是綠色的，就收在抽屜裡動都不敢動，馬上進行證據保全，最起碼馬上傳喚蔡宗珍大法官來作證，他相信以蔡大法官的風骨，不會作偽證，黃國昌也喊話，「蔡大法官，也請你發揮作為法官維護司法獨立公正審判應有的責任和義務，主動和北檢說清楚講明白，誰找你關說」。



