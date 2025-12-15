轟賴清德「便當獨裁」 吳宗憲怒嗆：哪有公僕敢騎在頭家之上撒野

總統兼民進黨主席賴清德12日中午與51位黨籍立委進行「便當會」，府院定調對於《財劃法》修法採取「不副署、不執行」應對，引發在野黨怒火。對此，國民黨立委吳宗憲今（15）日抨擊，拒絕「便當獨裁」，人民的選票不是投辛酸的。

國民黨立委吳宗憲。（圖／中天新聞）

吳宗憲今日在臉書發文，此刻是憲政存亡的關鍵時刻！「民進黨黨主席」兼總統賴清德要用一場「便當會」來徹底沒收你的選票，讓台灣民主走上專制獨裁。

吳宗憲提到，上週五，民進黨黨主席賴清德召集不到50人的便當會，就想決定國會三讀法律的生死。等於執政黨用「便當會取代國會」，只要總統不喜歡，你我神聖的一票、國會多數決議，統統可以被這幾十個便當作廢。這叫「便當沒收民主」。

吳宗憲再提，卓榮泰院長的「毀憲亂政」三部曲，執政黨最可怕的奧步，就是鼓動行政院長拒絕「副署」法律。

吳宗憲解釋3點，首先，副署屬不是否決權；大法官釋字491號早就說明，副署是行政院長對總統公布的法律，簽署執行，並非行政院長對抗立法的「一票否決權」。

其次，正道是「覆議」；法律有爭議，憲法給行政院長一條路：「覆議」。且一旦覆議失敗，院長就「應即接受該決議」。

第三，自居大法官，輸了就翻桌；更荒謬的是，執政黨找來側翼綠師洗地，把違憲的「不副署」包裝成要創造新的「憲政慣例，根本就是企圖鼓吹行政權對抗立法權的政治鬥爭。

總統賴清德上週五揪51位民進黨立委進行便當會。（資料照／中天新聞）

吳宗憲重申，這絕不是院長的黃金否決權。真正的憲政慣例，是「覆議後應即接受」。過去所有覆議失敗的案例（包含卓院長創歷史新高的八次），都是依法副署公布，這才是制度常態。

吳宗憲質疑，若覆議輸了就翻桌，不是創造慣例，是創造「獨裁」。如果行政院長用不副署把法律掐死，那人民是否也可以說：我不認同法律，所以我不繳稅？不當兵。

吳宗憲指出，「有人說不滿意就倒閣」，他跟大家報告，這是獨裁者用來轉移焦點的「憲政詭計」。問題根源不在行政院長是誰。現在總統權力如此獨大，只要總統是獨裁者，閣揆永遠只是傀儡，換了誰都一樣。

吳宗憲續指，卓榮泰在大罷免期間，辦了多場「人民是頭家」宣講會，現在卻想沒收人民選出來的代表議決的法律。請問，哪有公僕（閣揆）敢騎在頭家（人民）之上撒野的道理。民進黨看著創黨大老前輩打下的民主江山被糟蹋，難道不心酸？

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

接著，吳宗憲將視角拉向國際，回頭看看南韓前總統宣布戒嚴，理由是親北韓、擋預算、反國安、癱瘓政府 。當時全世界只有一個政黨稱讚，就是民進黨，各位有無似曾相識的感覺？這不就現在民進黨企圖繞過立法權的理由？法律是用來遵守的，但民進黨已當作手段來利用。

最後吳宗憲強調，若多數民意通過的法律，可以因總統的一場「便當會」或行政院長一句「我不副署」而失效，請問全國人民，你們當初投下的那一票，是「投辛酸」的嗎？他呼籲社會共同警惕憲政獨裁、揭穿政府詭計，要求賴清德以總統身分回歸憲法、尊重國會，「不要讓台灣的民主，斷送在獨裁皇帝一個人的意志手裡」。

卓榮泰在今日下午3點半召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，卓榮泰表示，針對立法院今年11月14日三讀通過的《財政收支劃分法》修法案，本人身為行政院長，將依照《中華民國憲法》第37條，決定「不予副署本次的修法」。

