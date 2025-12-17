轟賴清德「在野獨裁」說 鄭麗文批沒民主素養：不識字又兼沒衛生

鄭麗文今砲轟總統賴清德無所不用其極，鬧出國際笑話。（國民黨提供）

藍白聯手通過高度爭議性的《財劃法》與停砍年金修正案，行政院長卓榮泰拒絕副署總統公告。國民黨主席鄭麗文今砲轟總統賴清德無所不用其極，鬧出國際笑話，居然說出「在野獨裁」的說法，不清楚是哪位幕僚所教或賴自行發明，「不識字又兼沒衛生，沒有民主素養」，讓國人覺得丟臉。

鄭麗文今（17日）於國民黨中常會發表談話時指出，近來台澎金馬陷入的高度不安，國家元首帶頭毀憲亂政，自賴清德上任以來，國內政局一直陷入不斷的惡鬥循環，無法解脫，而在大罷免後，始作俑者的賴清德不但毫無反省，甚至變本加厲，完全藐視國會，對立法院三讀通過的法案視若無睹，即便經過多次覆議，但結果只要不如賴清德的意，居然可以公然違憲，偕同行政院長不副署、不執行，不但是憲政笑話，也是台灣的民主悲歌。

廣告 廣告

鄭麗文表示，賴清德上任後執政「沒半步」，執政首年是破天荒有史以來，手握最大的中央年度總預算，結果端不出執政的成績，竟甩鍋給在野黨。她認為，賴清德做不出成績，直接擺爛，所有黑鍋要在野黨來扛，「不會開船嫌溪彎」。在賴執政下，錯誤的國家定位戰略讓台灣產業外移，讓台灣被掏空，還對美國打腫臉充胖子，反正只要責任賴給在野黨就好，明知道對美國的承諾會跳票，也知道台灣沒能力負擔，「賴員外」卻大筆一簽不手短。

鄭麗文指出，賴清德先「窮台」再「亂台」，雖然自知是少數總統，卻從來不想透過溝通對話，更不想提出讓在野黨無法拒絕的福國利民政策，只在國會做沒有底限的惡鬥，今年大罷免亂完後，當民眾以為用選票告訴賴政府要做正事、不要惡鬥，賴清德卻變本加厲，坐在地上耍賴，「以為這樣就有糖吃嗎？請問賴總統你幾歲呀？」她強調，賴要窮台，但國民黨則要「富台」，不能夠讓台灣經濟成果毀在一個人手裡，毀在錯誤的決策與方向。

鄭麗文強調，國民黨要「富台、護台」，才能「保台」。她呼籲大家要做好長期作戰的準備。「賴清楚沒有要放過我們，也沒有要放過台灣，更沒有要放過台灣人民。我們必須自救，必須自力自強」，同時強調這戰的決戰點就是2028年，在此之前，明年底的中期選舉是關鍵的一役。她重申「交給國民黨，人民才能放心」，一定會全力抵制、對抗民進黨這個蠻橫、無理的政權。民進黨野蠻、鴨霸沒關係，保護台灣的責任與工作就交給中國國民黨。

更多鏡週刊報導

國民黨拚台北市議員席次單獨過半 鄭麗文：不影響藍白合

轟鄭麗文誘導講統一 中配中常委何鷹鷺退黨：這個國民黨我不想玩了

見習進平決心不動搖？ 鄭麗文：對兩岸和平有幫助都願意見