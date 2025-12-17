轟賴清德「在野獨裁」說 鄭麗文批沒民主素養：不識字又兼沒衛生
藍白聯手通過高度爭議性的《財劃法》與停砍年金修正案，行政院長卓榮泰拒絕副署總統公告。國民黨主席鄭麗文今砲轟總統賴清德無所不用其極，鬧出國際笑話，居然說出「在野獨裁」的說法，不清楚是哪位幕僚所教或賴自行發明，「不識字又兼沒衛生，沒有民主素養」，讓國人覺得丟臉。
鄭麗文今（17日）於國民黨中常會發表談話時指出，近來台澎金馬陷入的高度不安，國家元首帶頭毀憲亂政，自賴清德上任以來，國內政局一直陷入不斷的惡鬥循環，無法解脫，而在大罷免後，始作俑者的賴清德不但毫無反省，甚至變本加厲，完全藐視國會，對立法院三讀通過的法案視若無睹，即便經過多次覆議，但結果只要不如賴清德的意，居然可以公然違憲，偕同行政院長不副署、不執行，不但是憲政笑話，也是台灣的民主悲歌。
鄭麗文表示，賴清德上任後執政「沒半步」，執政首年是破天荒有史以來，手握最大的中央年度總預算，結果端不出執政的成績，竟甩鍋給在野黨。她認為，賴清德做不出成績，直接擺爛，所有黑鍋要在野黨來扛，「不會開船嫌溪彎」。在賴執政下，錯誤的國家定位戰略讓台灣產業外移，讓台灣被掏空，還對美國打腫臉充胖子，反正只要責任賴給在野黨就好，明知道對美國的承諾會跳票，也知道台灣沒能力負擔，「賴員外」卻大筆一簽不手短。
鄭麗文指出，賴清德先「窮台」再「亂台」，雖然自知是少數總統，卻從來不想透過溝通對話，更不想提出讓在野黨無法拒絕的福國利民政策，只在國會做沒有底限的惡鬥，今年大罷免亂完後，當民眾以為用選票告訴賴政府要做正事、不要惡鬥，賴清德卻變本加厲，坐在地上耍賴，「以為這樣就有糖吃嗎？請問賴總統你幾歲呀？」她強調，賴要窮台，但國民黨則要「富台」，不能夠讓台灣經濟成果毀在一個人手裡，毀在錯誤的決策與方向。
鄭麗文強調，國民黨要「富台、護台」，才能「保台」。她呼籲大家要做好長期作戰的準備。「賴清楚沒有要放過我們，也沒有要放過台灣，更沒有要放過台灣人民。我們必須自救，必須自力自強」，同時強調這戰的決戰點就是2028年，在此之前，明年底的中期選舉是關鍵的一役。她重申「交給國民黨，人民才能放心」，一定會全力抵制、對抗民進黨這個蠻橫、無理的政權。民進黨野蠻、鴨霸沒關係，保護台灣的責任與工作就交給中國國民黨。
更多鏡週刊報導
國民黨拚台北市議員席次單獨過半 鄭麗文：不影響藍白合
轟鄭麗文誘導講統一 中配中常委何鷹鷺退黨：這個國民黨我不想玩了
見習進平決心不動搖？ 鄭麗文：對兩岸和平有幫助都願意見
其他人也在看
夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」
演員夏于喬今（17）日在個人社群平台曬出超音波照片，宣布懷孕喜訊，「我在2025年末終於得到最大的獎了」，證實與導演丈夫林書宇將迎接家庭新成員。這對結婚6年的影壇夫妻檔，迎來他們期待已久的孩子。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 2
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 74
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
前妻許允樂閃婚李玉璽！ 張兆志送13字溫柔祝福
李玉璽與許允樂17日宣布結婚，兩人年初才大方認愛，進度可說相當神速。此前，許允樂曾與張兆志有過6年婚姻，張兆志也在得知喜訊後發聲祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 9
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 324
棒球》大學「怪投」超級多 林晨樺揭露殘酷真相
儘管低肩側投黃子鵬行使FA以5年6600萬合約，從樂天桃猿轉戰台鋼雄鷹，不過低肩側投、下勾這類「台灣怪投」確實愈來愈不吃香，今年季後林育辰、張喜凱和劉昱言遭所屬球團釋出，藍愷青也在60人保留名單外，陳宇宏投得掙扎，林柏佑與陳冠豪本季一軍出賽紀錄仍一片空白。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 13
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 74
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 106
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 199
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 8
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 172
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 124
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 全網封她：「美貌權威」！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 10 小時前 ・ 11
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
冬雨襲全台！雨連下好幾天 下波強冷空氣「這時」報到
今（17）日東北季風稍增強，此外，週五、週六全台灣都將迎來一波冬雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，冬雨過後，週日又將迎來新一波東北季風，天氣狀況以「濕涼」為主，根據目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在近年底。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
雨神要long stay了！專家曝未來5天濕答答 南部也躲不過
別被戶外的陽光騙了，今天（12/17）稍晚即將變天，大雨要連下5天，就連天氣一向穩定的南部也有局部短暫陣雨機會。太報 ・ 6 小時前 ・ 3
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 30