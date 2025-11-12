轟賴清德「自己生病卻讓別人吃藥」 韓國瑜：解鈴還須繫鈴人
民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安以涉犯「分裂國家罪」立案調查，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」。韓國瑜今天（12日）回批賴總統「自己生病，卻讓別人吃藥」，重申自己提出的台海安全「四隻腳」，其中三隻都被賴清德自己破壞，呼籲賴總統廢除台獨黨綱、撤回境外敵對勢力說法，才是解方。（張柏仲報導）
總統賴清德昨天受訪時針對立委沈伯洋遭對岸以「分裂國家罪」立案調查，喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」並率領跨黨派立委聲援沈伯洋。韓國瑜說既然被總統點名，他想講一句心裡的話，真的是自己生病，讓別人吃藥。
韓國瑜重申一張桌子有四隻腳，台灣安全也是四隻腳：保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平。韓國瑜質疑賴清德黨政軍情所有權力一把抓，但這四隻腳卻被賴總統和民進黨打斷三隻腳，台獨黨綱放在這裡，如何保護中華民國？一整年發動大罷免，如何保護好民主自由？宣布中國大陸為境外敵對勢力，又如何維護兩岸和平？現在只剩下最後一隻腳：維護好美台關係。
韓國瑜說，賴總統如果真想幫沈伯洋委員，就應該考量如何恢復這四隻腳在臺灣平穩地站在那裡，如果繼續消費沈伯洋、把沈伯洋遭重慶公安局立案調查轉化在臺灣內部進行藍綠鬥爭，這對沈伯洋委員一點都不公平。
韓國瑜呼籲賴總統「解鈴還須繫鈴人」，首先以民進黨主席身分，立刻凍結或廢除台獨黨綱，保護好中華民國；其次、在大罷免後重新建立起行政立法部門之間的良性互動，別再搞惡意鬥爭；第三、撤回大陸為境外敵對勢力的宣示，兩岸在九二共識基礎與中華民國憲法的規範下，展開和平交流、和平對話；第四、還是一樣：繼續鞏固好美台關係，這才是真正解決問題的上游源頭。
