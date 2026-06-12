轟賴清德「藍白刪無人機預算」公然說謊 郭正亮示警在野1事

總統賴清德日前出席台中無人機業界活動時，脫稿批評立法院在野黨把無人機發展經費全部刪除，但他不會放棄。對此，前立委郭正亮痛批賴清德身為總統卻把藍白主張無人機預算回歸年度預算扭曲當眾說謊，示警接下來司法整肅蠢動、恐怕會在權力體系耍陰招、爛招，第一個被搞的就是無黨籍立委高金素梅。

郭正亮11日在網路節目《亮話天下》指出，賴政府的司法整肅還有各種立法院的霸凌蠢動，都在考驗藍白要斯文到什麼時候？他認為這種蠢蠢欲動的力量，越來越明顯。

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他指出賴清德9日出席台中無人機業者聯盟會場，講了18分鐘從頭到尾都在罵藍白說無人機預算全被刪掉，這個完全在說謊欸！他編了無人機預算442億，國民黨並沒有反對，國民黨是反對用「特別預算」編列，賴清德是當眾說謊。

郭正亮認為，無人機的預算，國民黨和民眾黨都是主張回歸常態年度預算，根據研發與測試，實質審查、逐年撥款。民進黨就要提出「無人載具特別條例」，要用特別預算一次編442億，因為不在年度預算還不能夠細查。郭正亮質疑，無人機業者有多少都是綠友友？結果賴清德說編了442億的無人機預算被藍白全部刪除。這個是總統在無人機業者大會演講的用詞，「你看這個人是不是非常下流？當眾說謊！」

郭正亮怒指，沒有人反對無人機業，只是說年度預算要接受審查，因為無人機不斷發生弊案，你賴清德都沒看到？是不是眼睛瞎？上次被發現來標無人機案子的有一個當過民進黨新竹市黨部的執行長陳文宏，然後發現洪耀福（民進黨前秘書長）的弟弟就是這家公司的董事。還有人去現場看無人機，結果發現偷偷用對岸大疆的零組件，你不是非紅供應鏈嗎？也沒看到有任何處罰。

郭正亮繼續舉例，教育部要採購操場無人機兩千架，美國一架操場無人機報價一萬一千台幣，教育部一架的報價卻要七萬兩千台幣！你這麼多的弊案、這麼多奇怪的狀況，國民黨或民眾黨怎麼會不起疑心？就覺得你就是要亂搞，用特別預算基本上就可以跳過監督的方式來發包，就是這樣！

「賴清德在無人機聯盟現場不但說了這個謊，然後說藍白反對無人機，反對你的頭啦！」郭正亮怒氣未消續指，是反對用特別預算的方式來編列。賴清德作為一個總統可以把話扭曲成這樣，然後現場又說什麼「我不會放棄」、「我不會放棄」連續講三次。又說無人機預算被整體刪除，是在野黨史上最荒謬的事件。

郭正亮示警在野黨，賴清德可以不擇手段到用公開說謊的方式，那接下來他不會在權力體系裡面用一些陰招、爛招、狠招嗎？「怎麼弄？第一個被搞的就是高金素梅。」

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