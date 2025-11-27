轟賴清德2027武統論誤導還偷改臉書 民眾黨團：成美日眼中最麻煩的咖

總統賴清德臉書文修改把「以2027年完成『武統台灣』為目標」改成「以2027年完成『武統台灣』的準備為目標」，民眾黨團質疑信口雌黃、戰爭當兒戲。 圖：民眾黨團 / 提供

[Newtalk新聞]

總統賴清德昨召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，提到北京當局以2027年完成武統台灣為目標，事後卻透過總統府發言人郭雅慧指媒體是片面解讀，還被發現賴的臉書也進行修改過，把「以2027年完成『武統台灣』為目標」改成「以2027年完成『武統台灣』的準備為目標」。民眾黨團砲轟，賴身為總統與三軍統帥，卻輕率拋出與主流智庫相左的誤導性敘事，這個麻煩，不是偷改臉書文就可以閃躲，並批賴選前高舉「選我最不容易開戰」，選上就變成「中共2027要攻台」，恐成美日等國際盟友眼中，最麻煩、最讓人頭痛的咖。

廣告 廣告

民眾黨團於臉書發文指出，戰爭殘酷，任何人都不該兒戲，更何況是三軍統帥。難道賴清德總統心心念念，就是想推台灣人民上戰場？

民眾黨團表示，賴總統昨日在「守護民主台灣國安行動方案」記者會上一句「北京當局以2027完成武統台灣為目標」震驚各界，這不只與美國總統川普（Donald Trump）的判斷不同，也和美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）在11月18日發布的最新報告相左。賴總統究竟有什麼通天本領，能取得美方都無法掌握的情資，明確點出「中共2027就會打」？只是總統才說完，總統府馬上出來澄清：部分媒體稱賴總統「證實」中國將於2027年攻台是「錯誤的片面解讀」，府方還偷偷修改臉書文，將「以2027年完成武統台灣為目標」改成「以2027年完成武統台灣的準備為目標」。

民眾黨團質疑，賴清德總統是口誤嗎？還是刻意販賣芒果乾？倘若真如賴總統所言「中國2027就要完成武統台灣」，高達1.25兆新台幣的國防特別預算，2026不就要執行完畢？怎可拖到2033年？民進黨政府除了採購武器、發發小橘書，難道不用開始像以色列一樣，準備人人皆兵？

民眾黨團指出，賴總統昨天在記者會透露，他稍早先召開了國安會議；而在前一天，川普就打給日本首相高市早苗，外界皆解讀這通電話是在為中日緊張衝突降溫。美國《華爾街日報》報導，川普是在川習（指中國國家主席習近平）通話後主動致電高市，建議高市不要在台灣議題上刺激北京；高市則在昨天與在野黨領袖的黨魁討論會中發表「日本沒有立場認定台灣的法律地位，與台灣維持著非政府間的實務關係」、「與中國通過對話建立全面良好關係，讓國家利益最大化」的談話。

民眾黨團說，這些訊息，難道賴清德總統在26日的國安會議一無所知嗎？當美國、日本等民主盟友，都在想盡辦法為東亞局勢降溫；賴總統身為總統與三軍統帥，卻輕率拋出與主流智庫相左的誤導性敘事，這個麻煩，不是偷改臉書文就可以閃躲。賴清德總統在毫無情報佐證、沒有完整風險評估下，信口雌黃地製造社會恐慌、衝擊金融市場穩定，甚至可能動搖區域穩定、損及國際信任，胡說八道後再派發言人甩鍋給媒體。

民眾黨團批評，賴清德選前高舉「選我最不容易開戰」，選上就變成「中共2027要攻台」，民進黨團還有心情冷嘲熱諷民眾黨主席黃國昌出訪見了什麼大咖小咖，「殊不知現在的賴清德，恐怕早就是美日等國際盟友眼中，最麻煩、最讓人頭痛的咖。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

政院對財劃法提覆議案 卓揆痛批：無法編預算且逼中央違法舉債

賴清德示警2027武統台灣 民眾黨批：不應渲染戰爭焦慮