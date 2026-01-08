轟軍方記者會狂標【無】！ 徐巧芯槓顧立雄：全台人民都覺得「好笑」

為防共諜滲透，國防部元旦起規定，對內、外來往公文，都需註明機密等級，包括未列機密的文末也需標註【無】，沒想到昨日上午空軍召開記者會說明飛官辛柏毅駕駛F-16V失事過程，公開簡報上也出現一堆【無】，讓外界看不下去。藍委徐巧芯今（8）日為此槓上國防部長顧立雄，痛批這個政策擾民，到底有什麼好處？顧立雄回應表示，為了跟美軍實質交流。

顧立雄今日赴立法院外交國防委員會專報「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。徐巧芯針對空軍記者會簡報上出現一堆【無】質問顧立雄，她嗆問，對外公開記者會，不可能有機密，為何每一段還要寫【無】，除了讓基層軍人一直打，還讓大家看不清楚要表達什麼，這政策到底有什麼好處？

她質疑，公開對外就不會有機密，有機密就不會召開記者會了，還要這樣寫嗎？

顧立雄表示，精準核密是美軍行之有年的制度，國軍為了跟美軍實質交流，建立共同圖像，這是要做到的基本功，再來美軍作法在網路上都可以找到相關案例，美軍公開資訊也會標示(U) （Unclassified）。

徐巧芯秒駁斥，該份美軍報告她看過，僅是「建議」，沒有要求一定要。顧立雄則說，美軍現在整份文件機密等級也會逐頁、逐段標示，這跟國軍標示【無】是一樣的，這樣的作法，是跟國家機密保護法精神一致。

徐巧芯爆氣怒嗆，今天是公開的記者會，不可能有任何機密，每一段【無】，讓大家覺得很好笑。顧立雄則說，對作業的人來講，作業的人要評斷這一段是什麼機密，「我覺得一點都不好笑」。

徐巧芯再嗆，「你覺得不好笑，但全台灣人民看到都覺得好笑，所有軍官都覺得莫名其妙，只有你大顧部長覺得不好笑，大家都覺得很可笑。」她說，內部文件要怎麼寫是國防部的事情，但公開記者會是否還有這樣寫的必要嗎？讓民眾看懂記者會內容才是最重要的事情。

外交國防委員會召委王定宇最後指示，請國防部就記者會公開資訊是否要這樣標是可以審慎考慮，寫【無】若引起錯誤判讀，也可以寫U。

