轟退撫基金破產是「假議題」！李來希嗆：規避責任的遮羞布

藍白力拚停砍公教年金修法，但行政院表示，若停止調降所得替代率，退撫基金恐提前破產。對此，反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希痛批，基金是否破產說穿了就是假議題而已，只是用來規避法定責任的遮羞布。

李來希。（圖／中天新聞）

李來希今天（6日）在臉書發文表示，立法院排案審查公教退撫法案，停止逐年遞減修正案一如預期的順利完成審查，法案進入朝野協商階段，期待能順利協商出大家都能接受的版本，而民進黨立委一而再，再而三的重複敘述他們的論點，了無新意，言談間總是不忘揶揄退休公教人員周休七日、月領七成，刻意製造退休人員與在職人員間的莫須有的矛盾，強化職別間的對立，連非職業年金的國民年金都被拿出來作不當對比。

廣告 廣告

立法院司法法制委員會審查年金改革相關法案。（圖／中天新聞）

李來希指出，民進黨幾乎所有的所謂論述都集中在基金會破產的議題上，是否忘了軍公教人員不是受僱於基金，基金只是責任準備。軍公教人員是受僱於國家、受僱於政府，基金不足就應該設法補足基金，而不是直接砍受僱員工的薪水，勞工退休準備金如果不足以支應退休金，雇主仍然要負給付責任，這是勞基法的規定，也是本人擔任勞委會勞動條件處處長時的法令解釋，更是法院的判決，怎麼普通勞工可以如此，軍公教人員就要被剝奪退休所得？是一國兩制嗎？

李來希說，這次法案能順利完成審查，除了感謝國民黨委員與立院黨團的支持之外，主要是我們的訴求合情合理合法，要求不多，只是適時停損而已，因應物價的飆漲所作的卑微訴求，贏得民意的支持，民意戰勝民粹，讓法案議題得到多數民意的認同。民進黨反對無力，論述蒼白，本來可以從從容容，游刃有餘的認錯，結果卻是匆匆忙忙，連滾帶爬的敗下陣來，「看到民進黨委員左支右絀的反應，真是讓人解氣，一掃多年來埋藏在心頭的鬱悶！」

年金改革立院攻防。（資料照／中天新聞）

「基金會破產？」李來希直呼，如果沒有其他積極性作為基金就不會破產了嗎？提早三年破產跟拖死狗般的等待破產，對基金當事人又有什麼差別？「再說，農保早就破產了，基金早已歸零，請問迄今為止哪一個農民沒有領到農保給付？基金是否破產，說穿了就是一個假議題，只是用來規避法定責任的遮羞布，如此而已！」

延伸閱讀

2026台北市議員藍白合？戴錫欽：蔣萬安可幫民眾黨站台

李四川選新北掀2026「共伴效應」？蔣萬安：先全心拚市政

北市男問蔣萬安「何時發2萬」遭警移送 法院裁定不罰