轟鄭麗文拜中共「密使一號」輸誠 吳崢：國民黨的人死光了嗎？

民進黨發言人吳崢、韓瑩(右)今開記者會質疑國民黨主席鄭麗文，為什麼要以台灣最大在野黨主席的身分，祭拜試圖推翻中華民國的叛國賊？是向中國輸誠嗎？(記者羅沛德攝)

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席鄭麗文8日出席50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，紀念對象包括共諜將官吳石，輿論譁然。民進黨發言人吳崢、韓瑩今開記者會質疑鄭麗文，為什麼要以台灣最大在野黨主席的身分，祭拜試圖推翻中華民國的叛國賊？是投降、配合統戰、向中國輸誠嗎？吳崢更怒斥：國民黨的人是死光了嗎？沒人要出點意見嗎？

吳崢指出，台灣最大在野黨黨主席，竟去祭拜曾經出賣中華民國、配合中共統戰滲透，讓無數先人在戰場被殲滅的「叛國賊」，鄭麗文是要向台灣社會傳達什麼訊息？或向中國傳達什麼訊息呢？即使鄭辯稱「祭祀主體並非吳石」，但主辦方採訪通知清楚提及，中國上映「沈默的榮耀」引發對國共內戰的關注，因此要到吳石、朱楓等「烈士」就義犧牲的現場，現場也將吳石及同夥朱楓、陳寶倉等列為「犧牲烈士」，整場活動就是在追思共諜，鄭麗文不必「睜眼說瞎話」。

廣告 廣告

吳崢進一步揭露歷史，強調吳石的共諜身分「板上釘釘、無庸置疑」，吳石曾是中華民國國軍高階將領，在國共鬥爭時期就為中共提供大量重要軍事情報，作為中共「密使一號」，赴台後就任國防部參謀次長期間，曾將《臺灣戰區戰略防禦圖》、《海防前線陣地兵力、火器配置圖》及各防區的《敵我態勢圖》等機密資料傳遞給中共。

吳崢指出，徐蚌會戰中，國軍55萬人戰死，背後就是吳石「內神通外鬼」，當年中共地下黨「省工委」提出的攻台建議書，也正是源於吳石的情報，若其得逞，也許台灣早在1950年淪陷，因此中共對吳石的「貢獻」讚不絕口，不僅在北京西山國家森林公園為其樹立雕像，在上海亦設有紀念碑，足證吳石的共諜身分。

吳崢痛斥，鄭麗文祭拜吳石就是「不可思議」，中國國民黨主席怎麼會去拜當年要推翻中國國民黨、抄家滅族的共諜？他做夢也沒想到，有天竟然是民進黨要替蔣介石說話，當年若吳石成功，蔣介石將淪為階下囚，台灣就不會有總統、不會有現在民主自由的台灣，國民黨是否還記得當年為何來到台灣，不是因為被中共解放軍殺得屁滾尿流嗎？「現在你去拜他，什麼意思？」

吳崢：鄭麗文就是「赤裸裸的紅統路線」

吳崢直指鄭麗文就是「赤裸裸的紅統路線」，呼籲國民黨內部應高度警覺。他也要求鄭麗文說明，為何以台灣最大在野黨主席身分，祭拜當年推翻中華民國的間諜，「你是投降嗎？是配合統戰嗎？是向中國輸誠嗎？」吳崢也同時質問「國民黨的人是死光了嗎？沒人會出點意見嗎？」包括蔣萬安、張善政、盧秀燕及爭取2026年縣市長的參選人，這就是國民黨的價值觀嗎？你們同意黨主席歌頌共諜嗎？，

吳崢表示，鄭麗文上任時誓言要帶領國民黨的羊群變獅群，現在整群羊都要被牽進屠宰場宰掉了，都在拜抄家滅族的共諜了，還沒有警覺嗎？這不僅是國家認同問題，更是混淆視聽、錯亂價值，完全是在配合中共的統戰滲透。

韓瑩也補充說，國民黨主席選舉前，黨內期待一位「反共」的黨主席，目前看起來，鄭麗文就是要親共，國民黨已經不反共，國民黨已經沒有反共DNA、民進黨才是反共第一品牌。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今開記者會質疑鄭麗文，為什麼要祭拜試圖推翻中華民國的叛國賊？是投降、配合統戰、向中國輸誠嗎？(記者羅沛德攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》鄭麗文追思共諜惹議 王滬寧令涉台系統「學吳石精神」

本土社團 譴責鄭麗文配合中共統戰

鄭麗文追思共諜吳石 黨內憂心》國民黨已被打成急統 不知明年要怎選

學習吳石？ 馬場町獻花接著上場》 王滬寧甫下令 台辦動起來

