轟鄭麗文誘導喊統一！何鷹鷺撂話「退黨」：我不幹了也不想玩了

記者詹宜庭／台北報導

國民黨中常委、中配何鷹鷺日前拍片推崇中共，遭中央考紀會處以停止黨職的處分。何鷹鷺不服提出申訴，中常會決議將案件送回考紀會重審，由於申訴期間處分尚未生效，其中常委身分仍然有效。何鷹鷺今（26日）出席中常會，會後受訪時批評國民黨主席鄭麗文選舉時曾說「我們是中國人」，但卻沒說清楚是中華民國還是中華人民共和國的人，認為這是「誘導我喊統一」，最後在離去前更撂話「我不幹了，我宣布退黨，國民黨我不想玩了。」

何鷹鷺會後接受媒體聯訪時表示，她支持和平統一，但不支持武力，只支持和平。她提到，鄭麗文在選舉時就曾說過「我們是中國人」，但卻沒有說清楚是中華民國還是中華人民共和國的中國人，等於是在誘導她喊統一。

何鷹鷺指出，國民黨副主席蕭旭岑前往中國時也說「台灣地區」，質疑「這是在玩什麼文字遊戲？有點腦袋的人都知道，這樣玩下去真的就是在玩火」。她指出，國民黨的人去中國時都講「台灣地區」，但到底是哪個地區？是「中華人民共和國台灣地區」還是「中華民國台灣地區」？這應該要講清楚、說明白。

何鷹鷺也提到，今日在中常會上自己的問題一點都沒有解決，國民黨應該要表明立場，不要欺騙台灣人民和中國人民，一下在中國喊「支持和平、台灣地區」，一下又回台灣喊「中華民國」。說到一半，何鷹鷺稱自己已經氣到不想再講話，隨後拿起包包準備離開，並在離開前撂話「我不幹了，我宣布退黨，國民黨我不想玩了。」

