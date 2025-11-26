轟鄭麗文誘導講統一 中配中常委何鷹鷺退黨：這個國民黨我不想玩了

何鷹鷺今日宣布退出國民黨，「這個國民黨我不想玩了！」（鏡報）

國民黨中常委、中國籍配偶何鷹鷺日前拍攝多部抖音影片，內容宣揚「早日統一」引發各界議論，國民黨考紀會以違反黨紀為由祭出停止黨職處分。對此，何鷹鷺今日宣布退出國民黨，「這個國民黨我不想玩了！」還稱國民黨主席鄭麗文「誘導人講統一」。

何鷹鷺日前於抖音拍片推崇中共，還呼喊「祖國懷抱」「早日統一」「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」等，也曾抨擊前總統馬英九是「最沒用的人」。國民黨中央考紀會18日祭出停止黨職處分，21日則稱已接受申訴案，送回考紀會審議，因程序尚未完成，在申訴期間原處分尚未正式生效。

國民黨今（26日）下午召開中常會，只見何鷹鷺身穿綠外套出席，鄭麗文會前一一向中常委致意，還問何鷹鷺為何穿這麼綠，對方則回應「變綠了」。何鷹鷺會後受訪表示，她支持和平統一，如果兩岸打起來了，台灣人民會安全嗎？台灣人民會幸福嗎？她強調並無支持武統，只是希望和平。

何鷹鷺提及鄭麗文在黨魁選舉時聲稱「我們都是中國人」，卻未說明是中華人民共和國的中國人或中華民國的中國人，「誘導我喊和平統一，早日回到祖國懷抱，現在又考紀處分我！」接著埋怨今日中常會對她的問題一點都沒解決，且她原應被被黨中央提名參選下屆中央委員，但黨中央不但沒有提名她，還要她自己去找7張黨代表連署參選，「大家都被提名，憑什麼我不被提名？我有違反法律或黨紀？」

何鷹鷺表示，國民黨又要跟美國好、又要跟日本好、又要去找中國談，到底是為什麼？「這也是在玩火！」呼籲國民黨的立場一定要表明，不要含糊其詞，「台灣人也在騙，大陸人也在騙，你到底要幹嘛！」「這個黨是不是綠了？」「民進黨敢做敢為，國民黨為什麼不敢？」最後更放話「我不幹了！我退黨了！我宣布退黨！這個國民黨，我不想玩了！」

