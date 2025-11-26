轟鄭麗文贊同中國侵台！翁達瑞：當統戰喉舌把國民黨變成另一個統促黨

記者楊士誼／台北報導

旅美教授翁達瑞今（26）日痛批，國民黨主席鄭麗文話多、思慮不周且贊同中國對台侵略。他質疑，鄭麗文的言論並非發自內心，但若不是發自內心，又是為誰代言？翁達瑞也指出，鄭麗文至今對民生議題不置一詞，毫無治國心思卻妄想在2028政黨輪替。「上任之後，鄭麗文只能扮演統戰喉舌，把原本反共的國民黨轉型為另一個統促黨」。

翁達瑞直言，鄭麗文讓人摸不清楚葫蘆裡在賣什麼膏藥？但鄭麗文不難理解，因為她話多、性格衝動、思慮又不周，因此很容易露餡。從競選黨主席到現在，鄭麗文講了很多話，前後連貫就可看出她在玩什麼把戲。他指出，國民黨的競爭對手是中央執政的民進黨。鄭麗文要競選國民黨的主席，應提出不一樣的政策，與民進黨進行良性競爭。令人納悶的是，從參選到當選國民黨主席，鄭麗文不談政策，只講政治，包括「讓台灣人驕傲的講出我是中國人」、「軍機圍台是為了保護台灣」、「兩岸關係不是國際關係」等。

翁達瑞批評，鄭麗文不只政治語言多，而且集中在兩岸關係，明顯帶有親中、疑美、與貶台的意味。更挑戰國民黨的禁忌，發言密度也超越歷任的黨主席。他表示，鄭麗文的言論贊同中國對台侵略，質疑美國保護台灣的動機，更貶損台灣的獨立國格，鄭麗文過去並無類似的「親中、疑美、貶台」政治語言，何況又是在短時期密集發表。「我高度懷疑鄭麗文的政治言論並非發自內心」。如果發自內心，她不適合擔任國民黨的主席，因為相關言論違反國民黨的反共立場、猜忌美國的邦誼，自貶台灣的國格。他也表示，如果鄭麗文的政治語言不是發自內心，那到底為誰代言？「鄭麗文的政治語言附和中國對台的武力威脅，根本就是中共統戰言論的包裝，而且還是非常粗糙的包裝」。

翁達瑞也指出，最令人驚訝的是，從參選到當選國民黨主席，鄭麗文無任何有關國計民生的談話。對低出生率、交通建設、文化保存等皆不置一詞。他抨擊，鄭麗文只迎合中國、質疑美國、貶低台灣，對國計民生卻選擇「完全」漠視。我說的「完全」漠視並無誇張，因為鄭麗文連假裝關心都不願意，毫無治國心思卻妄想在2028政黨輪替。只問鄭麗文「萬一國民黨又取得中央執政權，除了把台灣送給中國，妳有何治國方略？」答案只有兩個字：「沒有！」

翁達瑞直言，根據趙少康的說法，鄭麗文能當選國民黨主席，得利於中國的協助。上任之後，鄭麗文只能扮演統戰喉舌，把原本反共的國民黨轉型為另一個統促黨。

