轟配合綠媒奚落自己人！粉專嗆最該被國民黨淘汰 黃敬平回應了

國民黨桃園市議員黃敬平今（3）日遭臉書粉專「政客爽」發文點名，指稱在大罷免期間，屢屢上綠營政論節目去訕笑自己人，甚至還配合製作單位奚落自家同志，怒批「最該被藍營淘汰」。對此，黃敬平也做出回應。

國民黨桃園市議員黃敬平遭臉書粉專點名「最該被藍營淘汰」。（資料照／中天新聞）

「政客爽」在臉書粉專貼出影片並發文指出，國民黨最該被淘汰的就是黃敬平這種咖小，在大罷免期間跑去綠營政論訕笑自己人。很多話，當時不願意講，是不想被綠營做文章，選完了該被檢討的人，一個都跑不掉。

粉專舉例，凌濤在大罷免期間，節目《新聞面對面》原始談話是，綠營名嘴故意講，如果國民黨桃園立委被罷免，凌濤就可以去補選了，這邊是挑撥離間的意思。凌濤當時馬上回應「我會全力幫助六位立委，有我在這六席立委會非常穩定」。

廣告 廣告

粉專指出，回到影片中的綠營政論節目，主持人問黃敬平，「凌濤說他在最安全，你要不要拉著他的手一起保護這些桃園立委？」黃敬平立刻回覆，「我沒辦法拉著他的手，凌濤講話就很自滿」，接下來就開始酸凌濤跟翁曉玲出國少講話。

粉專質疑，一位政治人物，在自己同黨陣營、甚至同一個縣市的議員備受對手全力攻擊時，卻用這種方式去奚落配合製作單位，相當罕見，也不願意花點時間回去看看凌濤講出那句話的脈絡。

國民黨桃園市議員凌濤。（資料照／中天新聞）

粉專認為，黃敬平並不是那種跟凌濤一樣，上節目就全力幫自己人辯護到底的人，他存在綠營節目的價值就是會唱和製作單位的需求。

最後粉專強調並重申，如果藍營的選民，做不到在投票的時候，勇敢淘汰這種扯自己人後腿的人，就別再要求別人團結了。

對於粉專批評黃敬平的言論，不少網友也在底下留言回應，粉專也再留言區補充，「我手上還很多啦，慢慢玩，黃敬平你不用急，嘻嘻；高興的話我可以從今天一路打到2026」；網友們則留言「這種見人說人話見鬼說鬼話，明年要選舉就又歸隊了，拜託國民黨請剔除這種卡小」、「踩著同仁賺同告費、2026別選議員了啦，繼續去上綠營的政論節目」、「其實有發現他是見風轉舵的人，希望鄭麗文主席多留個心眼，提防一下」。

粉專直言藍營選民明年投票時應該勇敢淘汰這種扯自己人後腿的人。（資料照／中天新聞網）

關於「政客爽」的批評，黃敬平傍晚也做出回應，「黨主席都已選完了，何須霸凌來霸凌去，徒惹笑話親痛仇快」。

延伸閱讀

國民黨《萊爾校長》終極彩蛋篇 20大細節梗大公開

徐巧芯又贏了！ 溫朗東「吃草、床上拉屎逃兵」遭法院認證

卓榮泰「神邏輯」提非洲豬瘟解方 粉專諷：世界廚餘之父！