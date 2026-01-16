轟鉅額投資換台美關稅15% 民眾黨：反對切香腸式出賣產業

民眾黨主席黃國昌。資料照。李政龍攝



台美關稅講判落幕，雙方達成4項談判目標，包括對等關稅15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係。對此，民眾黨今（1/16）天發聲明，直言支持台美經貿深化，但反對政府在缺乏民主監督的情況下，以切香腸的方式將台灣的產業命脈與國家資產，作為政治安撫的籌碼。

民眾黨表示，針對行政院公布美台關稅談判結果，以及美國商務部長盧特尼克直言台灣鉅額投資是為了「讓川普總統滿意」、目標轉移 40% 產能至美國一事，民眾黨表達高度憂慮。

廣告 廣告

民眾黨強調，支持台美經貿深化，也肯定台美雙方在民主價值與供應鏈安全上的緊密夥伴關係，但外交談判核心在於「對等」與「國家利益」，而非單方面的讓利與配合，「我們堅決反對政府在缺乏民主監督的情況下，以切香腸的方式將台灣的產業命脈與國家資產，作為政治安撫的籌碼。」

民眾黨認為，真正的談判應該是「有予有取」，既然對美投資已是不可逆的趨勢，政府理應以此為對等條件，盡力爭取基礎建設配套，並轉化為對台灣安全的實質支持網絡，但政府卻承諾以信用保證支持2500億美元融資，用台灣納稅人的錢為美國產業政策買單，「這不是投資，這是單向輸血。若美國政策轉彎或企業投資失敗，這筆爛帳誰來扛？」

民眾黨質疑，最諷刺的是，協議中竟包含台灣投資美國「能源產業」，就在政府大舉承諾輸出資本的同時，台積電總裁魏哲家在法說會上直言「自己擔心台灣的電力供應」，如果沒有足夠電力，將無法支持 AI 的大量需求，甚至會限制台積電的擴產。

民眾黨向民進黨政府喊話，「護國神山的沈痛預警，政府聽到了嗎？」在台灣內部能源轉型卡關、企業界因缺電焦慮而不敢擴產的關鍵時刻，執政黨不思將資源用於強化脆弱的本土電網韌性，反而要輸出鉅資去建設美國的能源設施？不僅本末倒置，更形同是對本土產業發展的釜底抽薪。

民眾黨提到，盧特尼克直言要拿走台灣40%的產能，民進黨政府必須誠實回答國人：當台灣引以為傲的先進製程與高階製造被搬走四成，台灣剩下的戰略籌碼還有些什麼？民眾黨說，「矽盾」價值在於不可取代性，當政府配合美方要求加速供應鏈移轉，實際上是在主動削弱台灣的地緣政治價值，他們理解地緣政治的現實壓力，但談判的目標應是爭取「矽盾的時間」來強化自身體質，而非將矽盾本身作為一次性的保護費上繳。

民眾黨認為，「談判結束了，台灣的考驗才要來臨」，首先是投資2500億美元，投審會必須嚴格把關，確保關鍵技術不外流；其次，信保基金的額度高達2500億美元，勢必會引發國內產業融資緊張，如何因應，看不到政府的回答；第三，關稅風波以來，已經嚴重受損的產業如水五金等，能否恢復元氣？政府又怎麼輔導？

最後，民眾黨強調，支持台美合作，但反對無底線的掏空台灣，請民進黨告訴人民：為了「讓川普滿意」，台灣還要再退讓多少？在美方強大的壓力下，如何把關？已受損的部分，如何修復？未來會受衝擊的部分，該如何因應？

更多太報報導

美國敲定台灣「晶片免稅條件」！南韓能比照？ 韓媒憂：存在不確定性

經長龔明鑫「8字」吐心聲！ 台美關稅後發先至、不輸日韓

台美關稅談判出爐！工商協進會拋3建議：加速避稅協定、落實信用保證