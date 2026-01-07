轟院版國安法導向「數位戒嚴」 藍委：心中滿是焦慮與沉重
[Newtalk新聞] 立法院內政委員會今（7日）審議《國家安全法》修正草案，行政院提出的修法版本中，擬將「支持、鼓吹以武力對台發動戰爭」納入行政裁罰範圍，引起在野立委反彈。國民黨立委葛如鈞更指，他的心中滿是焦慮與沉重，我們曾引以為傲的自由台灣，正一步步走向「數位戒嚴」的邊緣。
行政院日前通過《國家安全法》修正草案後，內政委員會召委、民進黨立委王美惠今於立法院內政委員會排審，國民黨立委在程序發言階段，輪番提出批評。羅智強質疑，該修法條文定義不清、對象不明，權限集中於行政機關，恐再度打造思想犯與政治犯。
葛如鈞表示，從去年底行政院會通過《社維法》與《兩岸條例》修正案，到今天內政委員會審議的《國安法》修法，他們看到的不是民主的深化，而是政府假「國家安全」與「打詐」之名，行「擴權與箝制言論」之實。
葛如鈞更指，這是《數位中介法》的借屍還魂，《社維法》草案新增第64條之 1，讓政府可以不需要經過法院審判，由行政機關單方面認定，民眾在散布所謂的「仇恨言論」，就能要求平台限制瀏覽、甚至註銷民眾的帳號。這種繞過司法審查、直接剝奪人民數位人權的粗暴做法，與威權國家的「網路長城」有什麼兩樣？
另就《兩岸條例》修法，要求立委赴中國須經行政機關許可。葛如鈞也認為，這完全違背「行政受立法監督」的憲法精神，一個受監督的行政機關，竟然回過頭來審查民意代表的行動自由？這不只是「行政擴權」，更是對民主制衡的公然挑釁。
葛如鈞接續質疑，今天的《國安法》修法連提到「武統」都要罰錢，農曆新年要到了，打「ㄨˇㄊㄨㄥˇ」，拼自摸，都要擔心被舉報？他們要問，定義是什麼？標準在哪裡？難道未來在網路上分析兩岸局勢、甚至批評執政黨的兩岸政策，只要民進黨不開心，都可以扣上「宣傳敵對勢力」的帽子直接開罰？
葛如鈞強調，他要正告賴政府，社會的恐慌不是靠噤聲就能解決的，真正的自由是能夠容下批評的聲音。他絕對支持打詐與國安，但他絕不容許政府帶頭不尊重憲法，利用法律手段建立「網路監獄」，這類「毀憲亂政」的修法草案，在野黨一定會嚴加審查，絕不讓賴總統把中華民國變成「清德宗」的一言堂。
更多Newtalk新聞報導
飛官墜海失聯！ 辛柏毅母親拄枴杖 從澎湖老家搭軍機趕赴花蓮
打詐中心升級 成為政院唯3個常態任務編組
其他人也在看
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 18
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 36
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 3
證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案
大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 2
焦點股》台光電：Vera Rubin不採用M9材料？ 股價一度跌停
輝達執行長黃仁勳昨日在美國消費性電子展（CES）宣布下一代伺服器平台Vera Rubin已進入量產， Vera Rubin提早量產引發市場懷疑可能不採用最高階CCL（銅箔基板）M9材料，CCL龍頭台光電（2383）為全球首家通過M9材料認證的廠商，因Vera Rubin可能不採用M9材料的相關利空揣自由時報 ・ 1 小時前 ・ 2
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 75
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 15
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 11
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 281
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 366
台南高雄下周初選 醫：「這2綠委」勝出
[NOWnews今日新聞]備戰2026年九合一選舉，台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁明年都將卸任，民進黨要力保台南市與高雄市南二都的執政，黨內角逐接棒者眾，民進黨預計下周進行初選民調。精神科名醫沈政男預...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 47
鐵飯碗生鏽？他嘆公務員淪為「底層接班人」 眾人打臉：這才是真正優勢
現今社會經濟壓力沉重，不少人感嘆薪水追不上物價。隨著元旦起基本工資調漲，最低月薪提高至2萬9,500元，也引發不同職業族群的討論。一名網友指出，基本薪資逐年上調之下，公務人員原本的「薪資優勢」正逐漸被吃掉，過去普考四等公務員起薪3萬多元，明顯高於一般勞工，如今卻僅比基本薪資高出幾千元，讓他感嘆公務員已成了「窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 53
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
寒冬騎車怎保暖？網推「1神物」：穿上天下無敵！
生活中心／李筱舲報導這週受強烈冷氣團影響，全台天氣冷颼颼，氣溫更下探 10 度。在寒冷的天氣中騎車，對許多機車通勤族來說更是一大煎熬；在冷風和低溫夾擊下，即使穿上厚外套、戴好手套，寒意仍不斷從袖口與領口鑽入。對此，有網友指出騎車通勤保暖的關鍵，就是最外層必須能「防風」，還有網友強力推薦「雨衣」，不僅防風防水，且便宜又方便。民視健康長照網 ・ 15 小時前 ・ 1
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 535
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 115
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1