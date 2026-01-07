轟院版國安法導向「數位戒嚴」 藍委：心中滿是焦慮與沉重

國民黨立委葛如鈞。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院內政委員會今（7日）審議《國家安全法》修正草案，行政院提出的修法版本中，擬將「支持、鼓吹以武力對台發動戰爭」納入行政裁罰範圍，引起在野立委反彈。國民黨立委葛如鈞更指，他的心中滿是焦慮與沉重，我們曾引以為傲的自由台灣，正一步步走向「數位戒嚴」的邊緣。

行政院日前通過《國家安全法》修正草案後，內政委員會召委、民進黨立委王美惠今於立法院內政委員會排審，國民黨立委在程序發言階段，輪番提出批評。羅智強質疑，該修法條文定義不清、對象不明，權限集中於行政機關，恐再度打造思想犯與政治犯。

廣告 廣告

葛如鈞表示，從去年底行政院會通過《社維法》與《兩岸條例》修正案，到今天內政委員會審議的《國安法》修法，他們看到的不是民主的深化，而是政府假「國家安全」與「打詐」之名，行「擴權與箝制言論」之實。

葛如鈞更指，這是《數位中介法》的借屍還魂，《社維法》草案新增第64條之 1，讓政府可以不需要經過法院審判，由行政機關單方面認定，民眾在散布所謂的「仇恨言論」，就能要求平台限制瀏覽、甚至註銷民眾的帳號。這種繞過司法審查、直接剝奪人民數位人權的粗暴做法，與威權國家的「網路長城」有什麼兩樣？

另就《兩岸條例》修法，要求立委赴中國須經行政機關許可。葛如鈞也認為，這完全違背「行政受立法監督」的憲法精神，一個受監督的行政機關，竟然回過頭來審查民意代表的行動自由？這不只是「行政擴權」，更是對民主制衡的公然挑釁。

葛如鈞接續質疑，今天的《國安法》修法連提到「武統」都要罰錢，農曆新年要到了，打「ㄨˇㄊㄨㄥˇ」，拼自摸，都要擔心被舉報？他們要問，定義是什麼？標準在哪裡？難道未來在網路上分析兩岸局勢、甚至批評執政黨的兩岸政策，只要民進黨不開心，都可以扣上「宣傳敵對勢力」的帽子直接開罰？

葛如鈞強調，他要正告賴政府，社會的恐慌不是靠噤聲就能解決的，真正的自由是能夠容下批評的聲音。他絕對支持打詐與國安，但他絕不容許政府帶頭不尊重憲法，利用法律手段建立「網路監獄」，這類「毀憲亂政」的修法草案，在野黨一定會嚴加審查，絕不讓賴總統把中華民國變成「清德宗」的一言堂。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

飛官墜海失聯！ 辛柏毅母親拄枴杖 從澎湖老家搭軍機趕赴花蓮

打詐中心升級 成為政院唯3個常態任務編組