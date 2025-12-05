轟陳其邁團隊螺絲掉滿地 陳麗娜：衛生局長下台止血！

陳麗娜(左)要求高市衛生局長黃志中(右)下台，衛生局大換血，否則陳其邁道歉再多次也無法止血。 圖：陳麗娜服務處/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨高雄市議員陳麗娜今(5)日表示，市長陳其邁震怒道歉越多次，市府螺絲掉越多，執政末期的邁團隊已經入失序下墜狀態。這次台灣鯛事件，除非衛生局長黃志中下台，衛生局大換血，否則道歉再多次也無法止血。衛生局早已經螺絲掉滿地，如果陳其邁繼續袒護親信，試圖讓研究助理扛起所有責任，換得高官全身而退，那麼「這次台灣鯛，下次台灣命」的情況，誰敢保證不會發生？

陳麗娜指出，衛生局出錯的不是電腦設定，而是人謀不臧、蠻橫不專業、上下交相賊的敗壞官僚體系，對內治理市立醫院濫用人事、濫領獎金，對外不但悍拒議員監督，甚至動用側翼攻殺抹黑議員；衛生局不是螺絲鬆了，而是各個環節都已經腐朽敗壞，所以才會產生這麼離譜的台灣鯛檢測錯誤事件。

陳麗娜認為，這次事件不是個案檢體問題，而是整體系統性故障。食品安全檢驗事關市民健康安全，必須層層複核，卻發生這麼嚴重的人為疏失，如果衛生局長不下臺負責，能夠杜絕類似的事情再發生？

