轟陳昭姿、陳菁徽滾一邊去！黃智賢反對代理孕母「台灣不能沈淪剝削女性」：賴清德支不支持干我什麼事、我黃智賢反對！

民眾黨立委陳昭姿將「人工生殖法」納入代理孕母引起爭議，資深媒體人黃智賢昨（9）日在臉書表態反對，她昨晚更在直播上怒轟「胡搞瞎搞」，台灣不能沈淪變成買賣子宮、剝削女性，她不管什麼顏色，就是反對，「賴清德支持不支持干我什麼事？民進黨支持不支持是干我什麼事？」

黃智賢昨晚在直播強調，自己反對代理孕母法案在台灣合法化，就像她反對廢死一樣，從來沒改變過。有人說可以解決少子化問題，反對代孕難道是希望台灣絕子絕孫，「什麼東西，要做公共論辯拿出一點水準，我告訴你，我黃智賢反對！」

黃智賢直言，人在世界上不可能想要什麼就都有，不孕有很多原因，要小孩但一定要有自己的基因嗎，很多孤兒需要溫暖、需要父母的愛，真的想養小孩的話可以領養孤兒。她並點出多個問題，未婚者可以委託嗎？懷孕3個月說不要小孩了，怎麼賠償？無辜的嬰兒要被墮胎？懷孕到生產過程中都有可能遇到危險，可能死亡或是有高血壓等後遺症，有沒有權利中止懷孕，可以賠償嗎？如果懷孕5個月時委託者不要小孩了，要怎麼辦？

「胡搞瞎搞！」黃智賢痛罵，預算不通過，不好好處理真正攸關老百姓福利跟性命的問題，在搞代理孕母產業鏈，健保快要破產，現在還要增加負擔，處理詐騙的人力都不夠了，將來還要處理代理孕母的案子，「你把子宮標價你就是器官買賣！你會產生更多孤兒，誰負責？」

黃智賢怒轟，今天可以賣子宮，那血、器官可不可以賣？她也提及，國民黨立委陳玉珍要推離島建設條例，自由貿易區 縣府批准就可以了，那就可以在金門蓋跨國醫院，搭配代理孕母制度就在金門搞代理孕母，「全世界有錢人到金門頂級貴族治療不孕症的生殖醫院，在台灣找優秀子宮提供者，陳菁徽可以幫你服務」。

黃智賢直言，身而為人會有大自然的限制，她也希望自己身高170公分，但自己就是很矮，別什麼都要逆著幹、都想要、都不擇手段，「想要就要給妳，我不能接受，陳昭姿、陳菁徽妳滾一邊去！」

黃智賢說，台灣是所有人心愛的台灣，不能變成可以買賣子宮、剝削女性，不能讓台灣徹底沉淪，「我管你什麼顏色」。

黃智賢並說，有人說現在反對代孕的都是民進黨，賴清德2003年支持人工生殖法時也支持代理孕母，「干我什麼事啊，賴清德支持不支持干我什麼事？民進黨支持不支持是干我什麼事？」

