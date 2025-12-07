轟陳玉珍覬覦助理費 綠委：奉勸年輕朋友，遠離國民黨保平安

記者李鴻典／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，該案5日付委審查，引發議論。民進黨立委張雅琳說，前有藍委葉元之奴役助理，後有陳玉珍幫眾覬覦助理費，真心奉勸有心投入公共事務的年輕朋友，遠離國民黨保平安。

12/10 是世界人權日，然而，國會助理的勞權卻在倒退。張雅琳指出，國民黨的委員一邊滿口正義，支持外送員權益，但反手連署陳玉珍的「助理費除罪化」法案，要拿走助理的薪資？！

張雅琳提到，國民黨總召傅崐萁還說是進步法案，坑殺股民還不夠，還要坑殺助理費嗎？

她強調，助理不是誰的附屬品，沒有助理支撐國會運作，每天在高壓下處理法案、查資料、跑行程，把青春投入公共事務，立委根本無法好好質詢、監督國家行政。

張雅琳說，前有藍委葉元之奴役助理，後有陳玉珍幫眾覬覦助理費，真心奉勸有心投入公共事務的年輕朋友，遠離國民黨保平安。（圖／翻攝自張雅琳臉書）

張雅琳說明，陳玉珍的助理費提案，把原本透明、可監督的公費制度，改成立委可自由運用、免檢據核銷的補助，根本讓貪污合法化；未來通過的話，多少立委會聘助理，會改善薪資、勞動環境？

如今，國會助理工會站出來公開反對，我們真的不能再視而不見；張雅琳說，她支持助理工會，反對陳玉珍「助理費除罪化」法案。前有葉元之奴役助理，後有陳玉珍幫眾覬覦助理費，真心奉勸有心投入公共事務的年輕朋友，遠離國民黨保平安。

