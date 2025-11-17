轟陳玉珍赴中「表忠」 林楚茵：選金門縣長還是做中共代理人？

民進黨立委林楚茵。 圖：民進黨/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍日前表態參選金門縣長，更表示金門地理位置特殊，發展與大陸脫不了關係，因此一定要和大陸多多往來，這也將成為她參選金門縣長的政策中心。對此，民進黨立委林楚茵今（17）日痛批，國民黨從主席到立委「越比越紅」，無視台灣主體利益，只顧向中國表忠。

林指出，國民黨選出被視為「紅統」路線的鄭麗文接任主席後，黨內立委紛紛透過親中表態「爭寵」，而陳玉珍更直接以金門與大陸「脫離不了關係」之語，公然呼應中國對離島的「融合示範區」主張。

林楚茵質疑，陳玉珍若要競選台灣地方首長，卻公開認同北京統戰政策，「到底是要選金門縣長，還是拚做中共代理人？」她點名，中國近年積極推動「兩岸融合示範區」，福州—馬祖「同城通」、金廈生活圈等政策皆是統戰包裝，北京對金馬虎視眈眈，目的明確不言而喻。

林楚茵回顧，陳玉珍先前力推離島設置自貿區，被質疑企圖協助中國「洗產地」，如今赴中舉動更顯意圖清晰，「不只是洗產地，而是想替中國資金打開離島大門，推進統戰樣板」。她強調，這完全印證自己日前在院會質詢所提出的「經濟統戰」警訊。

林直言，國民黨從主席到立委「越比越紅」，無視台灣主體利益，只顧向中國表忠。她強調，國民黨版《離島建設條例》修法，不僅會讓台灣淪為中國洗產地跳板，更會替中國統戰工程鋪路。

林楚茵最後表示，該法案已排入委員會，「隨時有可能被藍白突襲通過」，她將持續嚴密監督，阻止讓台灣陷入國安風險的惡法成形。

