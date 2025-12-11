轟陳玉珍逼走鋼索！發起人曝278位助理連署：共29間藍白立委辦公室參與

記者詹宜庭／台北報導

連署發起人表示，截至今日上午11時為止，共計284位助理連署。（圖／鍾佳濱辦公室提供）

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發跨黨派國會助理反彈，連署發起人今（11日）發布共同聲明表示，截至今日上午11時為止，共49間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室、2黨團，共計284位助理連署，強調「我們訴求真的很簡單，只是想請陳玉珍撤回讓助理們失去勞動權益保障的提案，真的只是這樣而已，別無所求。」

國會助理前天以個人名義發起連署，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，呼籲陳玉珍撤回提案。連署發起人、陳秀寳辦公室助理劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞今日發共同聲明表示，截至今天上午11時為止，共49間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室、2黨團，共計284位助理連署。

廣告 廣告

聲明表示，他們是一群在立委身邊默默耕耘的政治工作者，協助委員站在質詢台上監督行政機關、處理問政瑣事，更努力兌現與選民的承諾，堅定地為各自的信念努力。默默耕耘的他們非到萬不得已，實在不想以這種方式佔用媒體資源。今天選擇以不露臉及不發言的方式邀請立委連署，希望將焦點放在立委與助理間的承諾，也請立委們在面對選民的時候，不要忘記回頭看看，背後這群一直支持著委員共同打拼的助理們。

聲明透露，他們的訴求真的很簡單，只是想請陳玉珍撤回讓助理們失去勞動權益保障的提案，真的只是這樣而已，別無所求，這項提案迫使助理們走在鋼索上，助理們戰戰兢兢的為委員付出，卻看不到未來的方向，「我們深刻明瞭，若提案委員們執意通過提案，我們無力更無法去要求委員們停止行使職權，但衷心希望委員們以及社會大眾可以理解國會助理的心聲與困境。」

最後，聲明指出，他們想謝謝老闆、綠委陳秀寳非但不反對，更支持他們爭取權益，讓他們可以順利連署來發聲，更謝謝其他284位助理們的合作與幫助，讓助理們的心聲可以真實呈現，並共同捍衛勞動權益，衷心感謝每一位助理的不同聲音與鼓勵，更期盼國會助理權益能受到保障，不被剝奪。

更多三立新聞網報導

助理費除罪化有「2嚴重荒謬問題」！學者：就是為了A錢

助理費除罪化撤案連署！藍營內傳「要查誰有簽」 傅崐萁辦公室回應了

立委沒請助理一樣撥款補助？立法院給答案：看「若干人」有無包括零人

傻眼！翁曉玲竟稱助理費除罪化「不影響權益」：除非他們覺得自己不夠好

