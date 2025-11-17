轟陳玉珍選金門縣長卻認同「融合示範區」 林楚茵：拚做中共代理人？

即時中心／潘柏廷報導

國民黨立委陳玉珍近日表態會角逐2026年金門縣長大位，但她昨（16）日前往中國受訪時竟宣稱，金門地理位置特殊，發展與中國脫不了關係，因此一定要和中國多多往來，這也將成為她參選金門縣長的政策中心。對此，民進黨立委林楚茵今（17）日在社群痛批，明明想選台灣地方首長，卻公開認同中國的「融合示範區」政策，「陳玉珍到底是要選『金門縣長』，還是拚做『中共代理人』？」。





林楚茵今日在Threads先問，國民黨選了一個「紅統」主席鄭麗文，讓國民黨立委集體失寵，為了黨內的「爭寵戲碼」，陳玉珍現在是拿離島來「表忠」嗎？

接著，林楚茵提到，陳玉珍昨天跑去中國，還說出「金門與大陸脫離不了關係」，她批評，明明陳玉珍想選台灣地方首長，卻公開認同中國的「融合示範區」政策，「陳玉珍到底是要選『金門縣長』，還是拚做『中共代理人』？」。

她說，中國近年推動「兩岸融合示範區」，對金馬一直虎視眈眈。福馬同城通、金廈同城生活圈這些統戰包裝就是最明顯例子；林楚茵指出，陳玉珍先前還提案在離島設自貿區，疑似想幫中國洗產地，現在真相大白，不只是洗產地，更想用「自由貿易」之名，替中國資金打開離島大門、推動「融合示範區」，完全印證她上週院會質詢的經濟統戰警訊。

最後，林楚茵強調，國民黨從主席到立委，越比越紅，就是沒有把台灣人民放在眼裡，一心只想向中國表忠；國民黨的《離島建設條例》修法不只會讓台灣淪為中國「洗產地」的跳板，更可能替中國的統戰樣板開路。 她聲明，自己也會緊盯法案進度，因為案子已經排入委員會，隨時可能被排上議程遭藍白突襲通過。





