轟陳玉珍離島自貿區恐成中國洗產地 經民連：拖累台美關稅談判

經濟民主連合示警，草案若三讀將使金門、馬祖成為中國洗產地輸美的跳板，屆時台灣恐被貿易制裁牽連。（翻攝自臉書@經濟民主連合）

國民黨立委陳玉珍提出「離島建設條例部分條文修正草案」，該案最快本週二、三闖關。對此，經濟民主連合示警，草案若三讀將使金門、馬祖成為中國洗產地輸美的跳板，屆時台灣恐被貿易制裁牽連；同時也批國民黨唱和中國統戰戰略。

賴中強：離島自貿區洗產地將拖累台美關稅談判

經濟民主連合今（6日）召開「陳玉珍對槓川普 離島自貿區中國貨洗產地！藍白嫌輸美關稅還不夠高？」記者會。召集人賴中強痛批，陳玉珍草案的離島自貿區，明定只對中國開放，方便中國貨從廈門、福州就近到金門、馬祖包裝、貼標籤與簡易加工後再出口，挑戰美國總統川普最在意的中國貨洗產地問題，若真完成立法，恐為台美貿易關稅談判投下變數。

廣告 廣告

賴中強表示，​美國與東亞國家貿易關稅談判時，特別重視如何防免中國貨藉由到東亞國家「洗產地」後，再出口美國，規避中國貨輸往美國的高關稅，並以越南為例，越南就曾因大量中國貨透過越南洗產地輸往美國，遭美國總統川普課徵46%關稅，經協商達成協議，越南出口至美國商品徵收20%關稅，但經由越南轉運的第三國商品，輸美關稅則提高至40%。

賴中強指出，陳玉珍草案與現行自由貿易港區有三大不同，第一，陳案的「離島自由貿易示範區」，條文明定只對中國開放，形同中國租界，設置目的就是要幫中國貨洗產地；第二，從管理機關、事業之範圍、資格條件、審查基準到管理辦法通通是「由各離島縣政府以自治條例定之」，根本不是適用中央法律。到時候，還真成了「一國兩制」示範區。

美國關心中國貨透過東亞國家洗產地問題，各國都在加強查緝。政府為避免7大自由貿易港區遭利用洗產地，去年9月宣示採取「事前嚴防、事中嚴查、事後嚴罰『三嚴』措施」，並祭出最高480萬檢舉獎金，並已預告修法，擬修正提高罰鍰上限。全球僅陳玉珍拖著藍白黨人反向而行，質疑藍白黨人真的要漠視台灣外銷產業前景及廣大勞工可能因此遭受的衝擊？

高鉦詠：國民黨持續唱和中國統戰大戰略

經民連研究員高鉦詠提到，另一項近日可能闖關的《離島建設條例》第3條、第7條及第7條之1條修正草案，草案將離島重大建設核定權限改由地方決定，為金廈大橋興建通橋鋪路。中國正在金廈水域附近大興土木，金門島對面、大小嶝島間，填海造陸的廈門翔安機場、金廈大橋廈門段以及翔安機場高速道，將在2026年啟用。

高鉦詠表示，若此草案完成立法，陳玉珍當選下一屆金門縣長，金廈大橋金門段也會很快完成，通車後的金廈大橋將嚴重衝擊台灣的國防安全，若台海發生衝突，解放軍戰車將可以長驅直入，直接進入金門島，不再有古寧頭登陸戰，且翔安機場的規劃，就是中方想讓其成為台灣往來世界的「國門」，把台灣鎖進「一個中國」。

高鉦詠強調，離島賦權與在地化是離島發展的重要議題，但是讓離島地方政府不當擴權，終究是飲鴆止渴。「一心只求依靠中國不僅無法解決離島發展問題，反而還會產生諸多國安疑慮，並為金門、馬祖等離島淪為中共『一國兩制』試驗區鋪路、開門。」

更多鏡週刊報導

遭疑修法引中國醫師到離島 陳玉珍：法律上外國不含大陸

被爆大刪「文化黑潮計畫」13.5億元 陳玉珍：文人不要再仰人鼻息

吳宗憲反年改「公務員繳房貸少吃2顆蛋」 翁曉玲消音綠委被酸爆