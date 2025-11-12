轟韓國瑜無腦嗆賴清德！周玉蔻酸「降格為國台辦主任」：坐等梁文傑電他

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭中共以涉犯「分裂國家罪」立案調查，並揚言全球通緝，總統賴清德則點名立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜今（12日）則回應，「自己生病讓別人吃藥」，反讓賴清德廢除台獨黨綱、撤回中國為境外敵對勢力。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文痛批，韓國瑜無顏（恐怕也是無腦）回應賴清德，降格為中國國台辦主任嗆聲賴總統，坐等陸委會副主委梁文傑出來電他。

周玉蔻表示，韓國瑜無顏（恐怕也是無腦）回應賴清德總統呼籲為沈伯洋遭中共通緝一事表現立法院長的高度，今天化身為國台辦主任，嗆聲賴總統先廢除台獨黨綱、取消中共為境外敵對勢力的說法。很多人看了韓國瑜置國會議員人身安全於不顧、視國會尊嚴遭羞辱於無物、縱容中共當局恐嚇台灣國民不保護的說法，一定十分生氣。

周玉蔻說，她自己建議，既然韓國瑜要降格為中國的國台辦主任，那就坐等陸委會副主委梁文傑出來電他，至於其他發言人，反正腦袋、形象激不起共鳴和漣漪，書讀的又不如梁文傑多，就算了吧。

