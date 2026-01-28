轟馬太鞍溪洪災中央卸責 藍營告發劉世芳、陳駿季、龔明鑫廢弛職務、過失致死

檢方偵辦去年9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害案，光復鄉長林清水遭羈押禁見，媒體報導檢方將向上偵辦縣長徐榛蔚，引發藍營不滿。國民黨立委翁曉玲、陳玉珍、林倩綺及花蓮縣議會黨團今（28日）上午10時赴北檢按鈴告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫等人涉犯廢弛職務釀成災害、過失致死等罪嫌。

國民黨立委翁曉玲、陳玉珍、林倩綺及花蓮縣議會黨團赴台北地檢署告發劉世芳、陳駿季、龔明鑫等３位部長涉犯廢弛職務、過失致死等罪。（中天新聞）

去年馬太鞍溪堰塞湖洪災造成19死、5失蹤。1月14日指揮調查局兵分八路，搜索光復鄉公所等相關地點，並約談鄉長林清水等人，訊後以廢弛職務釀成災害、偽造文書等罪將林聲押獲准。據《鏡周刊》報導，林清水不背鍋反咬徐榛蔚，檢方因此擴大偵辦至縣長層級。

消息一出，引發藍營全面不滿，除花蓮縣政府砲轟、地方也反彈，國民黨立法院黨團昨天召開記者會聲援徐榛蔚，黨團書記長羅智強喊話，這場災害的責任最大在中央，要不要把內政部長劉世芳、農業部長陳駿季抓起來？

立委翁曉玲、陳玉珍、林倩綺今早10時與花蓮縣議會黨團成員、縣議員吳建志、林玉芬、林正福、吳東昇等人赴台北地檢署，按鈴告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫等人涉犯廢弛職務釀成災害、過失致死等罪嫌。台北市議員李明賢、楊植斗等人也到場聲援。

花蓮縣議員吳建志表示，從堰塞湖、水保局、第九河川局，所有一條龍都是中央管轄，尤其針對馬太鞍溪的部分，中央9 年來從未疏濬，這是誰失職相當明顯，所以今天來地檢署告發，希望檢方從嚴查辦，給受難者家屬一個交待。

花蓮縣議員吳建志。（中天新聞）

他們指出：

1.依土石崩塌及水災疏散避難作業要點，須由「中央七部會」共同輔導地方鄉鎮公所完成疏散、路線，及收容整備計劃，但中央政府卻遲至114年10月18日才完成疏散計畫。所以災前完全沒有任何8600人的疏散計劃。

2.撤離人數一天之內從690人爆增11倍變8600人，內政部及農業部評估反覆，災前2日內突增逾11倍，地方政府無所適從。

3.農業部未依災防會議決議施放海嘯警報，錯失至少30分鐘的黃金避難時間。

國民黨立委翁曉玲(左起)、陳玉珍、花蓮縣議員林玉芬；台北市議員李明賢（後排左起）、楊植斗。（中天新聞）

4.馬太鞍溪屬中央管河川，康芮颱風後的災害整備會議多次強調兩開口堤之風險，經濟部視而不見未補強。

5.馬太鞍溪為中央主管河川，然長達9年未見中央主動疏濬紀錄。

6.行政院長卓榮泰及農業部長陳駿季多次對外宣稱「無立即危險」、「10月底才會溢流」，且於潰壩時未施放海嘯警報等訊息，嚴重影響地方與民眾誤判風險。

