轟馬英九「賣台」惹厭！ 劉寶傑：兩岸絕不能定調是內政

資深媒體人劉寶傑轟馬英九「賣台」。（圖／關鍵時刻）





資深媒體人劉寶傑日前投書媒體，強調兩岸不能被定調是內政問題，台灣不能失去外援，若有政客主張一中，就是在為中國攻台掃除路障，他也接受媒體專訪，砲轟前總統馬英九賣台，自從2024年馬習二會後，時常公開講，兩岸是國內事務，變得非常惡劣。

資深媒體人劉寶傑：「一個中國沒有你表述的空間，誰最懂馬英九最懂，除了賣台兩個字，我沒有其他的想法。」資深媒體人劉寶傑上廣播專訪，氣憤痛批前總統馬英九，有意識地唱和中共。

資深媒體人劉寶傑：「在2024年也就是在去年，他跟習近平，進了第二次馬習會之後，他開始講一個東西，非常非常奇怪，兩岸是我們國內的事務，我知道馬英九在變，而且這變得非常惡劣，曾經的中華民國總統，台灣人對他的愛，是這麼的大這麼強，可是他居然是用這種方式，來回報給台灣，我非常厭惡。」

劉寶傑先前投書媒體，就示警假設兩岸真的，被定調為「內政問題」，一但失去外援，反而誘使中共，快速攻台。

資深媒體人劉寶傑：「沒有美國跟日本支持的話，台灣只剩下投降這條路啊，你是逼著台灣沒有路走，馬英九當然知道啊，你把台灣封鎖孤立的時候，你就桌上拿柑，你就把我吃掉了，台灣要變成大國的邊陲，還是世界的前沿，大國的邊陲，你從來沒有好下場，因為那個磁力那麼大，你一定會被他吸乾。」

更不滿，台灣面對無法修憲的困境，竟然被部分人士操作。

資深媒體人劉寶傑：「你一定要跟我講那個憲法，你今天去你就不應該，用中華台北啊，你今天馬英九敢講中華民國嗎，而且在馬習會，偷偷講一個中華民國，或偷偷講一個中華民族，就很可笑，在那邊碰到中華民國，遮遮掩掩，在那邊躲躲藏藏，然後拿到台灣對我自己人，然後用中華民國來壓我，你搞什麼。」

話鋒一轉，也提到了，近期內政部以打詐為由，喊禁小紅書的爭議。資深媒體人劉寶傑：「我就說民進黨很蠢，國民黨很爛民進黨也很蠢 ，(小紅書)它不只美妝，還有什麼你知道嗎，你要去旅遊，你要到各個景點都是軟性 ，它政治性很低。」

劉寶傑回到銀光幕前，談兩岸犀利開嗆，也提醒政府施政，仍得了解民心。

