轟高市早苗不思悔改 中國外交部：阻撓統一大業是癡心妄為

日本首相高市早苗答詢時有關「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，引爆兩國外交火勢。中國外交部發言人林劍痛批高市粗暴干涉中國內政，「任何勢力膽敢阻撓中國統一大業，都是癡心妄想、螳螂當車，注定失敗！」

高市早苗7日於國會接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方始有武力的氣礦，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，但仍要看實際發生的個別具體情況。

該番言論不意外挑動北京敏感神經，中國外交部痛斥後，中國駐大阪總領事薛劍竟稱，「只能毫不猶豫地斬掉那擅自闖入的骯髒頭顱」，迅速引爆日人怒火，薛雖迅速刪文，但兩國引燃外交火勢。

中國外交部副部長孫衛東昨（13日）召見日本駐華大使金杉憲治，稱高市「涉華錯誤言行提出嚴正交涉和強烈抗議」，抨擊言論影響極其惡劣，「誰敢干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊」。

林劍今（14日）於中國外交部例行記者會提及召見日本駐華大使一事，「根源在於高市早苗發表極度錯誤、極為危險、極具挑釁的涉台言論，還不思悔改，拒不撤回。」轟粗暴干涉中國內政。

林劍批評高市早苗的行為，違反國際法與國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重傷害中國人民感情。

「中國愛好和平、重信守義，但在事關中國國家主權和領土完整核心利益的大是大非問題上，我們絕不會有任何妥協退讓！」林劍強調，任何人妄想挑戰中國人民的底線，必將遭到中方的迎頭痛擊。

