轟高市早苗「不負責、冒進」 洪秀柱：兩岸探尋和平統一路徑

洪秀柱表示，在以憲法為基礎的兩岸同屬一中的共識下，共同探尋未來和平統一路徑，台灣才有真正的安全，兩岸才有長久的和平。（翻攝自臉書@洪秀柱）

日本首相高市早苗的「台灣有事論」引發中國強烈反彈，也引起部分國民黨陣營的不滿。前國民黨主席洪秀柱今日發文轟高適早苗不負責任、冒進，將台灣推向危險邊緣，在以憲法為基礎的兩岸同屬一中的共識下，共同探尋未來和平統一路徑，台灣才有真正的安全，兩岸才有長久的和平。

洪秀柱今（24日）以「中國國民黨黨慶誌慶：在歷史巨流中守住人民的安穩」為題於臉書指出，除了向堅定信念的中國國民黨同志敬上最深的敬意，「歷史告訴我們，唯有看得遠、站得穩，國家才能走得安定。」

廣告

洪秀柱提及台灣當前面臨兩股危險力量，一為高市早苗不負責任的冒進言行，動不動就把台灣推向危險邊緣；二為賴清德政府的無能與失策，既不能冷靜應對，也無力維持穩定，只剩下空洞的意識形態。

「世界已經變了。今天的中國大陸，是全球不可或缺的重要力量，而大陸的穩定與核心利益所在，始終是兩岸關係。」洪秀柱強調，這並非喜歡與否的問題，而是無可迴避的國際現實。

洪秀柱稱，兩岸要和平就須要回到歷史事實，與「九二共識」一個中國的政治基礎。在以憲法為基礎的兩岸同屬一中的共識下，共同探尋未來和平統一路徑；只有如此，台灣才有真正的安全，兩岸才有長久的和平。

洪秀柱提及，在黨慶的日子裡，「期許我們中國國民黨在鄭麗文主席的領導下，能夠用堅定的立場、可行的思維、革新的做法，再一次成為台灣穩定的力量、和平的力量、理性的力量。」並備註「兩岸同屬一中、反對高市早苗冒進」。

