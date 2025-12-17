轟高虹安案「事實審、法律審」問題都很大！許美華分析「很高機率會被發回更審」：先別高興太早

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費一案被二審法官判決貪污無罪，科技專家許美華昨（16）日表示，相信檢察官會上訴，因為二審「事實審」跟「法律審」問題都很大，「有很高的機率會被發回更審，高虹安先不要高興得太早！」

許美華昨日在臉書發文表示，一早看到高虹安二審貪污「無罪」的新聞，第一時間還以為看錯，整個判決讓人錯愕到傻眼，忙到傍晚才有時間看細節，跟律師好朋友討論之後，先說結論：「這個案子檢察官一定會上訴，有很高的機率會被發回更審，高虹安先不要高興得太早！！！」

許美華直言，這個案子的二審判決真的很扯，高虹安從一審七年四個月，二審直接大逆轉變無罪，只被輕判了「使公務員登載不實判刑六個月」，易科罰金十八萬了事；這不只是判決大翻轉，高院這位承審法官郭豫珍，根本是跟之前所有類似案件的法官開了一個天大的玩笑。

「因為今天的判決，高虹安成為中華民國判決史上，第一個從『詐領助理費』罪名被判無罪的民代」，許美華說，這前所未有的無罪判決，讓人不由得想起高虹安事發時曾說過的名言，「有人會搞定司法」，而高院二審高虹安的整個過程真的非常詭異。

許美華指出，首先是今年二月，高院（應該就是這位主審郭姓法官主導），針對高虹安立委任內涉詐領助理費，認為《立法院組織法》有違明確性原則，裁定停審並聲請釋憲，意思是這個組織法不夠明確無法判決高虹安案。結果憲法法庭認為《立法院組織法》與刑罰無關，不構成高虹安案有罪或無罪判決的關鍵，現有法律已經足夠，沒有違憲的問題，因此憲法法庭裁定不受理，形同給高院法官一個軟釘子。

為何憲法法庭裁定「不受理」高院的這個釋憲聲請？許美華說，理由是，高虹安涉及的是《貪污治罪條例》與《刑法》偽造文書罪，《立法院組織法》僅是「參考性法規」，非定罪的直接依據。即使該法條文不明確，也不影響犯罪構成要件的判斷，因此不屬於憲法審查的範圍，也就是説沒有違憲的問題。

許美華表示，高院二月時停止審理高虹安案去釋憲，結果被憲法法庭打臉不受理，「高院二月的這個舉動，真的很奇怪，似乎是想盡辦法，在幫高虹安找一個解套的方法，結果，為高虹安脫罪的連續劇沒有到此結束。」

許美華指出，就在二月，高院為了高虹安案聲請釋憲被憲法法庭打回票之後，立法院上場了；今年三月，立法院法制局撰寫了一份「立法委員聘任公費助理相關法制問題研析」，並由法制局長郭明政掛名，提出：「助理費本質是補助」，還建議修法讓立委「統籌運用」，這就是最近金門立委陳玉珍提出立委助理費除罪化、貪污自肥條款的由來。

許美華並說，郭明政今年八月還曾簽署一份報告，主張立法院對於憲法法庭的判決「僅有尊重義務，尚無遵從之必要」，意思就是二月憲法法庭對高院打回票那件事不要理他。而今天高院二審高虹安詐領助理費大翻盤，引述的主要理由「立法院函覆認為助理費本質，屬於立法委員補助費性質」，就是來自今年三月法制局的這份報告。

許美華指出，律師朋友表示，郭姓法官判決書引述立法院法制局意見根本太可笑：「立法院法制局不是立法機關也不是司法機關，它是屬於立院的行政體系」、「法制局根本沒有解釋法律的權利，包括立法委員助理費的性質。」

許美華質疑，二審法官認定高虹安有「使公務員登載不實」，也就是認為她用假的理由、假的名目去申報助理費，意思是用造假的文書去領助理費，「偽造文書」有罪，但這不算貪污？而判決根據理由不是憲法法庭，而是韓國瑜院長領軍的立法院法制局？「這份判決書內容應該不是只有我看不懂，檢察官應該也看不下去吧！」

許美華強調，她相信檢察官會上訴，因為二審「事實審」跟「法律審」問題都很大；因此檢察官上訴會成功，最高法院有很高的可能會發回更審，「發回更審就會換法官了！希望下一個法官是正常人！」

