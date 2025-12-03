轟黃國昌對政治傷害類比水門案！林飛帆認：太陽花為黃辯護是嚴重判斷錯誤

林飛帆表示，黃國昌對於政治文化是滿巨大的傷害。 圖：翻攝自寶島聯播網YT

[Newtalk新聞] 國安會副秘書長林飛帆今（3）日談及昔日夥伴民眾黨主席黃國昌時直言，黃對於政治文化是滿巨大的傷害，包括搜集政治人物行程，已經跨越一定程度的紅線，「可能類比水門案事件」。至於當初太陽花運動時，黃與前總統馬英九的代表蕭旭岑見面時，林則說，當初為黃辯護「是一個嚴重的判斷錯誤」。

林飛帆今上午接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，並被問及，對於黃國昌背叛太陽花，私人、公職的立場怎麼看？林說，於公，無法接受黃政治立場巨幅轉變，一個過去一起反對國民黨各式各樣政策，包括兩岸路線，到現在跟國民黨走在一起，並抹去兩岸立場的差異，甚至在投票上服膺國民黨團的立場，對很多人來說都無法接受。

廣告 廣告

於私，林飛帆指出，站在過去曾經一起共事的朋友當中，「我會覺得滿可惜的」。他說，他不會用「背叛」這個字，因為對黃國昌來說，可能他選擇加入民進黨，立場與之不同；不過，他還是認為，黃的選擇坦白來說滿可惜。

主持人詢問，當時太陽花運動時，黃國昌與蕭旭岑見面時，是否一度覺得黃會背叛？林飛帆坦言，當時當然有，但許多朋友也是為黃辯護，因為不希望內部互相攻擊。不過，他承認，這是一個嚴重的判斷錯誤。

主持人追問，黃國昌現在對台灣的民主破壞力很強？林飛帆回應，「對，很強。」他認為「是整個政治文化一個滿巨大的傷害」，包括搜集政治人物行程，已經跨越一定程度的紅線，至於有無法律責任，則交由司法釐清；不過，在政治倫理上，在其他國家都是滿嚴重的問題，若以美國舉例，這「可能是類比水門案事件」，這對台灣社會的影響很大。

至於該如何彌補，林飛帆表示，需要有不同的社會聲音跟力量，並透過民主選舉的方式，讓這個國家能夠持續在民主的軌道上面，這是必須要努力的。

主持人說，要小心黃國昌的反擊很恐怖。林飛帆表示，所有評論都是可受公評。主持人再說，這比她想像的林飛帆更有正義感、更正直。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

助理費恐黑箱除罪化？ 民進黨團支持開放討論：反對沒收討論

談中日緊張「約一年才能穩定」 林佳龍：有信心不久後賴清德過境美國